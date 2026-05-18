“역사 고민 부족했다”…아이유·변우석, ‘대군부인’ 논란에 고개 숙여

MBC 드라마 ‘21세기 대군부인’이 역사 왜곡 논란에 휩싸인 가운데 주연 배우 아이유와 변우석이 잇따라 사과의 뜻을 밝혔다. 드라마 제작진에 이어 주연 배우들까지 직접 사과문을 올리면서 논란 여파가 이어지는 분위기다.
변우석은 18일 자신의 인스타그램에 자필 편지를 공개하고 “주말 동안 행여 저의 말이 또 다른 피해를 주지 않을까 우려와 걱정을 했다”며 “작품으로 인해 불편함과 우려를 느끼신 분들께 무거운 마음을 담아 글을 올린다”고 밝혔다.
변우석은 “작품이 촬영되고 연기하는 과정에서 제가 작품에 담긴 역사적 맥락과 의미가 무엇이고, 그것이 시청자 여러분께 어떻게 받아들여질 수 있을지에 대한 고민이 부족했다”고 전했다.
이어 “시청자분들의 말씀을 통해 성찰과 반성을 하게 됐다”며 “배우로서 연기뿐 아니라 작품이 가진 메시지와 맥락까지 더욱 책임감 있게 살펴보고 고민하는 자세가 필요하다는 점을 다시 한번 깊이 새기게 됐다”고 고개를 숙였다.
그는 “진심으로 죄송하다는 말씀을 올린다”며 “‘21세기 대군부인’과 이안대군을 아껴주시고 조언을 주셨던 모든 분들께 다시 한번 감사드린다. 앞으로 더욱 신중하고 깊이 있는 자세로 작품에 임하는 배우가 되겠다”고 덧붙였다.
● 아이유 “고증 문제 더 깊이 고민 못해 반성”
아이유 역시 이날 자신의 인스타그램을 통해 사과문을 올렸다.
아이유는 “지난 며칠간 많은 시청자분들께서 남겨주신 말씀 하나하나를 꼼꼼히 읽어보았다”며 “작품의 주연 배우로서 책임감 있는 모습을 보여드리지 못하고 큰 실망을 끼친 것 같아 매우 송구하고 지금도 마음이 참 무겁다”고 밝혔다.
아이유는 “여러분께서 지적해 주신 드라마 속 여러 역사 고증 문제들에 있어 더 깊이 고민하지 않고 연기에 임한 점 변명의 여지 없이 반성하고 사과드린다”고 했다.
이어 “우리 고유의 역사에 기반한 상상력과 대한민국의 전통적인 아름다움을 담아내는 것이 중요한 작품이었던 만큼, 배우로서 더욱 신중하게 대본을 읽고 공부해야 했음에도 그러지 못한 스스로가 부끄럽다”고 전했다.
그러면서 “미리 문제의식을 제대로 갖지 못했다. 죄송하다”며 “여러분께서 보내주신 소중한 비판과 의견들을 늘 기억하며 앞으로 더욱 신중하고 철저한 자세로 작품에 임하는 아이유가 되겠다”고 사과했다.
● ‘천세’·‘구류면류관’ 논란 번진 ‘21세기 대군부인’
앞서 ‘21세기 대군부인’은 지난 15일 방송된 11회 즉위식 장면을 두고 역사 왜곡 논란에 휘말렸다. 극 중 이안대군이 즉위하는 장면에서 신하들이 ‘만세’ 대신 ‘천세’를 외치고, 제후국 왕의 위계를 연상시키는 ‘구류면류관’을 착용한 설정이 문제가 됐다.
논란이 커지자 제작진은 지난 16일 공식 홈페이지를 통해 “세계관 설정과 역사적 고증 이슈로 심려를 끼쳐드린 점 진심으로 사과드린다”며 재방송과 VOD, OTT 영상에서 관련 장면의 오디오와 자막을 수정하겠다고 밝혔다.
황수영 기자 ghkdtndud119@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0