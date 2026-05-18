“출연료는 몇억, 고증엔 몇십만원”…최태성, ‘대군부인’ 역사왜곡 일침

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  • 입력 2026년 5월 18일 12시 03분

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최태성 인스타그램 갈무리
최태성 인스타그램 갈무리
한국사 인기 강사 최태성이 MBC 드라마 ‘21세기 대군부인’의 역사 왜곡 논란을 두고 제작 현장의 부실한 역사 고증 시스템을 비판했다.

최태성은 18일 자신의 소셜미디어(sns)에 “휴우, 또 역사왜곡 논란”이라며 “이쯤 되면 우리는 붕어인가”라고 운을 뗐다. 반복되는 역사 왜곡 논란에도 방송 제작 현장의 고증 시스템이 달라지지 않는 현실을 지적한 것이다.

최태성 인스타그램 갈무리
최태성 인스타그램 갈무리

이어 “지금 우리는 전 세계 한류 문화를 이끌고 있다. 드라마, 영화는 우리만 보는 것이 아니라 전 세계인들이 보고 있다”며 “우리의 이미지가 빠르게 전파되고 각인되고 있는 만큼 이제는 그 격에 맞는 시스템이 필요하다”고 주장했다.

● “출연료는 수억인데…고증은 몇십만 원으로 끝내려 하나”

MBC ‘라디오스타’ 캡처
MBC ‘라디오스타’ 캡처
그는 “역사 용어, 복장, 대사 등 역사 왜곡 논란이 매번 터지면서도 늘 그 자리”라며 “역사학계를 존중해 주기 바란다”고 지적했다.

그러면서 “배우들의 출연료는 몇 억을 아낌없이 지불하면서 역사 고증 비용은 몇 십만 원으로 왜 퉁치려 하느냐”며 “프로그램 제작을 위해 고증에 드는 시간은 왜 그리도 무시하느냐”고 비판했다.

최태성은 역사 왜곡 논란을 줄이기 위한 시스템 구축 필요성도 제안했다.

그는 “역사학계도 역사물 고증 연구소 하나를 만들어 주기 바란다”며 제작자들이 대본, 복장, 세트장 등을 한 번에 검토받을 수 있는 전문 고증 기관이 필요하다고 강조했다. 이어 “이제 이런 고민을 그만할 때가 된 것 같아 제안을 해 본다”며 “좋은 역사 드라마를 만들고도 이런 지적을 받으면 맥이 빠지지 않겠느냐”고 덧붙였다.

● ‘천세’ 논란 번진 ‘21세기 대군부인’

앞서 ‘21세기 대군부인’은 지난 15일 방송된 11회 즉위식 장면에서 역사 왜곡 논란에 휩싸였다. 극 중 이안대군이 즉위하는 장면에서 신하들이 ‘만세’ 대신 ‘천세’를 외치고, 제후국 왕의 위계를 연상시키는 ‘구류면류관’을 착용한 점이 문제가 됐다.

제작진은 16일 공식 홈페이지를 통해 “세계관 설정과 역사적 고증 이슈로 심려를 끼쳐드린 점 진심으로 사과드린다”며 재방송과 VOD, OTT 영상에서 해당 부분의 오디오와 자막을 수정하겠다고 밝혔다.

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황수영 기자 ghkdtndud119@donga.com
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