[오늘의 운세/5월 18일]

● 쥐
48년 할 수 있을 때 베풀 수 있는 만큼 베풀어라.
60년 건강에 신경 쓰고 보양식 섭취.
72년 감정에 끌려가지 말고 냉정하게 처신할 것.
84년 작은 일이라도 대충 하지 말고 신중할 것.
96년 자신을 낮추고 동료나 가족과 호흡을 맞출 것.
08년 서두르지 말고 계획을 세울 것. 좋은 결과 기다려라.
● 소
37년 이미 결정된 일에 싫은 내색 하지 말 것.
49년 많이 웃고 긍정적으로 생활할 것.
61년 좋은 생각이 있으면 구체적으로 계획을 세워볼 것.
73년 좋은 말 한마디가 천 냥 빚 갚는다.
85년 무리하지 말고 형편과 능력에 맞출 것.
97년 직관을 믿고 적극적으로 과감하게 행동하면 행운이 찾아온다.
● 범
38년 계획한 대로 진행, 아무리 바빠도 꼼꼼하게 확인.
50년 때가 중요하다. 모든 것은 시간이 해결해 준다.
62년 화가 나도 참고, 하고 싶은 말이 있어도 참을 것.
74년 승자의 아량과 여유가 필요.
86년 작은 어려움을 극복하면 큰 경사가 기다린다.
98년 관계에서 마음을 열고 소통하면 화목한 하루가 된다.
● 토끼
39년 생각을 바꾸면 기분이 전환된다.
51년 중요한 의논은 다음으로 미루는 것이 좋다.
63년 귀인이 가까이 있으니 희망을 잃지 말 것.
75년 모든 일이 잘 풀려 나간다.
87년 운전 할 때는 좀 더 느긋한 마음으로.
99년 사소한 일은 너그럽게 웃어넘길 수 있는 아량이 필요하다.
● 용
40년 친절이 재산이다, 가급적 친절 모드로 일관할 것.
52년 허술해 보여도 손에 익숙한 게 좋다.
64년 마음이 행복의 근원, 겉치레보다는 마음 편한 것을 선택할 것.
76년 뜻하지 않은 지출은 있지만 마음은 행복.
88년 보다 꼼꼼하게 살피는 지혜가 필요.
00년 인내가 빛나는 날, 주변 도움으로 일이 풀린다.
● 뱀
41년 행운이 오는 날, 예기치 않은 경사나 기쁨이 생긴다.
53년 자녀들과 호흡을 맞추면 만사가 편안.
65년 듣기 좋은 말 한마디가 행운을 가져온다.
77년 급하게 결정하지 말고 시간을 두고 생각.
89년 서두르지 마라, 무리하지 말고 형편에 맞출 것.
01년 조급함 버리고 차분히 하면 큰 성과가 있다.
● 말
42년 모든 일은 마음먹기에 달려 있다.
54년 바쁘기는 하지만 기분 좋은 하루.
66년 다른 사람의 말을 들어라, 독단보다는 서로 의논하여 결정.
78년 자신의 위치에서 본분을 다해라.
90년 육체적으로 힘은 좀 들어도 행복이 넘친다.
02년 노력한 일이 인정받는 기쁨과 작은 도전이 자신감을 키워주는 하루다.
● 양
43년 감사함이 복을 짓는다. 작은 일에도 감사하는 마음 가져라.
55년 아까워도 과감히 포기할 수 있는 지혜 필요.
67년 자존심 버려라 백지장도 맞들면 낫다.
79년 상대방의 입장에서 생각해 볼 것.
91년 도와주려면 확실하게 도와주어라.
03년 좋은 기운이 가득, 긍정적인 소식이 기다리고 있다.
● 원숭이
44년 금전적인 문제 큰 어려움 없이 풀린다.
56년 긍정적인 마음과 웃는 얼굴이 복을 부른다.
68년 몸은 조금 피곤해도 마음은 행복.
80년 운수 좋은 날, 좋은 소식이 기다리고 있다.
92년 바쁘기만 하고 실속이 적을 수 있다.
04년 겸손한 태도로 관계가 더 좋아지고, 에너지가 넘치니 도전해 봐라.
● 닭
45년 좀 더 현실적이고 구체적인 계획 세워볼 것.
57년 결정 내리기 전에 좀 더 심사숙고할 것.
69년 행운이 찾아오는 날, 웃을 일이나 기분 좋은 일 생긴다.
81년 가급적 여러 사람의 의견을 들어볼 것.
93년 세상이 다 내 마음 같지는 않다.
05년 활기찬 하루, 취미 활동으로 스트레스 풀기 좋다.
● 개
46년 가급적 대화로 풀어가는 것이 현명한 처세.
58년 작은 일이 큰 기쁨이 될 수 있다.
70년 과욕만 하지 않으면 일은 잘 풀려나간다.
82년 그동안의 고생에 대한 보람을 느낀다.
94년 답답하고 힘들었던 일이 풀리고, 모처럼 반가운 계기가 생길 듯.
06년 친구들과의 시간이 즐거움과 행운을 가져다준다.
● 돼지
47년 혼자보다는 여러 사람과 어울릴 것.
59년 즐겁고 재미있는 하루!
71년 직접 나서기보다는 뒤에서 조언하는 것이 현명한 처세.
83년 조금은 화려하고 튀는 의상도 좋다.
95년 가급적 대중교통 이용할 것.
07년 감정을 노출하지 말고, 차분한 마음으로 주변을 살피는 게 중요하다.
인천철학관 박성희 원장
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