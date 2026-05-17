‘고양이 아니었어?’…골목 걷다가 사자 두 마리 마주친 청년(영상)

인도 구자라트주의 한 마을 골목길에서 한 청년이 길을 걷다가 야생 사자와 마주치는 아찔한 장면이 포착됐다.
14일(현지시간) 인도 매체 데쉬구자라트에 따르면 최근 구자라트주 아므렐리 지구 자프라바드 인근 카디얄리 마을에서 한 청년이 밤길을 걷다 돌아다니던 사자 두 마리를 맞닥뜨렸다.
공개된 CCTV 영상에는 청년이 어두운 좁은 골목길을 걷다가 사자들과 갑자기 정면으로 마주하는 모습이 담겼다. 예상치 못한 상황에 놀란 그는 곧바로 몸을 돌려 달아났고, 다행히 피해는 없는 것으로 전해졌다.
최근 카디얄리 마을 일대에서는 야생 사자들이 주거지역 주변을 배회하는 사례가 잇따르고 있다. 주민들이 촬영한 CCTV와 휴대전화 영상에는 사자들이 골목길과 주택가, 마을 내부 도로를 돌아다니는 모습이 반복적으로 포착됐다.
매체는 기르 생태계 인근 해안 지역에서 인간과 사자의 접촉이 점점 증가하고 있다고 전했다. 특히 사자가 산림 지역을 벗어나 마을 주변까지 출몰하는 현상은 아므렐리 지구 일부 지역에서는 일상적인 일이 되고 있는 것으로 전해졌다.
당국은 해당 지역 주민들에게 야간에 혼자 외출하지 말고, 사자 출몰 시 각별히 주의해달라고 당부하고 있다.
송치훈 기자 sch53@donga.com
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