“한국어과도 줄였다”…중국 대학 외국어전공 줄폐지 왜

중국 대학에서 외국어 전공이 잇따라 폐지되거나 신입생 모집을 중단하고 있는 것으로 나타났다. AI 번역과 문서 생성 기술이 빠르게 발전하면서 전통적인 외국어 교육 방식에도 변화가 필요하다는 분석이 나온다.
18일 중국 경제매체 제일재경에 따르면 중국 장쑤성 대학들은 지난해 학부 전공 151개를 새로 만들고 55개 전공을 폐지했다. 폐지된 전공에는 일본어와 한국어 등 외국어 계열이 포함됐다. 마케팅, 경영학, 방송학, 광고학 등 일부 문과 계열 전공도 조정 대상에 올랐다.
중국 교육 평가 기관 마이코스연구원이 전국 70개 대학의 모집 중단 전공을 분석한 결과, 총 525개 전공이 신입생 모집을 중단한 것으로 집계됐다. 특히 외국어 계열 조정 폭이 컸다. 일본어 전공은 8개 대학에서 모집이 중단됐고, 독일어와 번역 전공 역시 축소 사례가 잇따랐다.
중국 주요 대학도 외국어 전공을 줄이고 있다. 중국과학기술대는 2023년 영어 학부 전공 폐지 방침을 공시했다. 베이징어언대는 지난해 러시아어 번역, 스페인어 번역, 일본어 번역 등 일부 언어 석사 과정의 모집을 중단했다.
상하이재경대도 올해 영어를 포함한 12개 전공을 모집 중단 대상에 올렸다. 화둥사범대는 독일어와 번역 등 24개 전공의 모집을 중단하기로 했다.
전문가들은 AI 발전을 주요 원인으로 보고 있다. 딩창파 샤먼대 경제학과 부교수는 중국 경제매체 제일재경에 “AI는 여러 분야에 큰 충격을 주고 있으며, 외국어 전공은 그 영향을 특히 크게 받는 분야”라고 말했다.
중국 대학들의 외국어 교육 방향도 바뀌고 있다. 단순 언어 교육 대신 ‘외국어+기술’ 융합형 교육과정을 확대하는 흐름이다. 특히 외국어 중심 대학들은 언어 능력에 데이터·AI·국제 비즈니스 등 기술·산업 분야를 결합한 교육을 강화하고 있다.
이는 산업 현장에서 단일 전공 역량만으로는 경쟁력을 확보하기 어려워졌다는 판단이 반영된 결과라는 분석이다.
딩 부교수 역시 문과 중심 대학의 체질 변화 필요성을 강조했다. 그는 “문과 강점 대학들도 이공계 교원을 확충하고 관련 교육과정을 강화해야 한다”고 조언했다.
김수연 기자 xunnio410@donga.com
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