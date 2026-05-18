인도 또 ‘버스 집단 성폭행’ 충격…피해여성 태운채 달렸다

인도에서 퇴근하던 30대 기혼 여성이 버스에서 집단 성폭행을 당한 것으로 알려졌다. 인도에서 여성에 대한 성범죄가 끊이지 않고 있어 인도 현지에서도 여성 인권에 대한 분노가 커지고 있다.
인도 매체 NDTV 등에 따르면 11일 오후 11시경 델리 북서부에서 세 자녀의 엄마인 30세 여성이 집단 성폭행을 당했다. 당시 퇴근하던 여성은 버스정류장 근처를 걷다가 시간을 묻기 위해 정차 중인 침대형 버스 근처에 있던 한 남성에게 다가갔다. 이후 버스 안으로 끌려 들어가 버스 운전사와 차장으로부터 피해를 입었다고 수사 당국에 진술했다.
사건 당시 버스는 여성을 태운 채로 수 ㎞를 이동한 것으로 알려졌다. 여성은 버스에서 벗어난 직후 경찰에 신고한 것으로 전해졌다. 이후 경찰은 버스 운전사와 차장을 체포했다. 관계 당국은 폐쇄회로(CC)TV 분석 등을 통해 자세한 사건 경위를 조사하고 있다.
NDTV는 이번 사건이 여성의 안전 문제에 대한 광범위한 분노를 불러일으켰다고 전했다.
인도는 만연한 성범죄로 골머리를 앓고 있다. 2012년 인도 수도 뉴델리에서 버스를 타고 이동하던 여대생이 집단 성폭행을 당한 뒤 살해당한 사건이 대표적이다. 이 사건으로 인도의 각 주에서는 성범죄 대책을 마련할 것을 촉구하는 침묵시위가 이어졌다.
인도에서는 연간 약 3만 건의 성폭행이 보고되지만, 실제 규모는 더 클 것으로 추정되고 있다. 지난해 3월에는 인도를 여행하던 외국인 여성 관광객이 집단 성폭행을 당하고 함께 있던 남성이 숨졌다. 성폭행 및 살인 혐의로 재판에 넘겨진 피고인 3명은 사형을 선고받았다.
정봉오 기자 bong087@donga.com
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