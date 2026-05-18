日서 일가족 3명 강도살인…범인은 ‘16세 고등학생 4명’

일본 도치기현의 한 주택에 침입해 일가족을 살상한 강력 범죄의 용의자가 전원 16세 청소년으로 밝혀져 일본 사회가 충격에 빠졌다.
18일 요미우리신문에 따르면, 전날 도치기현 경찰은 앞서 발생한 일가족 강도살인 사건과 관련해 16세 고등학생 4명을 긴급 체포했다. 또한 이들에게 범행을 지시한 혐의로 다케마에 카이토(28)와 아내 미유(25)도 체포해 조사 중이다.
● 대낮에 주택 침입해 집주인 살해…범인은 모두 ‘고등학생’
사건은 14일 오전 9시 25분경 도치기현 가미노카와마치의 한 주택에서 발생했다. 복면을 쓴 괴한들이 집 안으로 침입해 집주인의 아내 도야마 에이코(69)를 살해했다.
괴한들은 이어 현장으로 달려온 40대 장남과 30대 차남의 머리를 가격해 다치게 한 뒤, 금품을 찾다가 도주했다. 부검 결과 도야마의 사인은 출혈성 쇼크로 확인됐다. 흉부에서는 폭행과 흉기에 찔린 흔적이 20곳 이상 발견됐다.
이후 경찰은 사건 발생 사흘 만에 현장에 침입한 고등학생 4명을 모두 검거했다. 이들은 범행 현장에서 100km 이상 떨어진 가나가와현 사가미하라시와 가와사키시에 거주하는 16세 남학생으로 조사됐다.
● 계획 범죄 가능성 제기…”당일 처음 만났다” 증언도
경찰은 이번 사건을 계획 범죄로 보고 수사를 확대하고 있다.
지난 4월 초 사건 현장에서 차로 20분 거리인 피해자 차남의 집에 절도 사건이 발생했는데, 당시 귀금속과 함께 피해자 집 주소가 적힌 서류도 사라진 사실이 뒤늦게 확인됐다.
게다가 4월 중순부터는 피해자 집 주변에서 외지 번호판 차량과 오토바이가 잇따라 목격돼 가족 측이 경찰에 상담까지 요청했던 것으로 전해졌다.
조사 과정에서는 피의자들이 사건 당일 처음 만났을 가능성도 제기됐다. 이들 중 2명은 같은 학교 동급생이지만, 나머지와는 서로 알지 못하는 관계였던 것으로 조사됐다.
최초 체포된 소년은 경찰 조사에서 “동급생 친구 권유로 범행에 참여했다”는 취지로 진술한 것으로 알려졌다.
● 돈 받고 범죄 저지르는 ‘어둠의 알바’ 가능성
이와 관련해 현지 수사 전문가들은 ‘어둠의 아르바이트(闇バイト)’ 범죄 가능성을 제기했다.
SNS로 실행책을 모집하고 대가로 돈을 지급하는 일종의 계약 관계라는 분석이다. 일부에서는 지인을 소개하면 추가 수당을 지급하는 다단계식 범죄 구조 가능성도 제기된다.
실제 경찰은 용의자들이 도주에 사용한 것으로 추정되는 흰색 고급 외제 세단을 발견했는데, 용의자는 모두 운전면허를 취득할 수 없는 나이였다.
● 지시책 혐의 받는 부부, 공항 도주하려다 검거
경찰은 소년 4명에게 범행을 지시한 것으로 의심되는 부부를 추적해 검거했다.
남편 다케마에는 17일 오전 1시 30분쯤 하네다 공항에서 해외로 출국하려다 검거됐으며, 아내 미유 역시 같은 날 낮 12시 요코하마의 한 비즈니스호텔에서 체포됐다. 이들 부부는 현재 무직 상태다.
경찰은 현장 주변 CCTV 분석과 먼저 체포된 소년들의 진술을 토대로 이들의 혐의를 포착했다. 이들 부부는 범행 당시 사건 현장과 떨어진 도치기현 내 다른 장소에서 실행책들에게 실시간으로 범행을 지시한 것으로 파악됐다.
현재 범행을 실행한 소년 2명은 우츠노미야 지방검찰청에 송치됐으며, 향후 조사가 진행되는 대로 추가 범행 여부와 배후 인물에 대한 수사를 확대할 방침이다.
김영호 기자 rladudgh2349@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0