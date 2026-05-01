내 마음이 파놓은 ‘투자 함정’… 영올드는 은퇴자산 날릴수도

[영올드&] 개미들 위협하는 네가지 심리편향

수익 종목보다 손실 종목 더 품고… 오를때 들어가 하락때 파는 실수

자기 과신에 시장서 소외될수도

투자의 가장 큰 적은 ‘흔들리는 나’… 규칙-기준 세워 인지적 편향 피해야

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첫 번째는 처분 효과(Disposition Effect)이다. 일부 주식 투자자들은 계좌에서 손실이 발생한 종목을 보면서 “본전만 찾으면 팔아야지”라는 생각을 해 본 경험이 있을 것이다. 반면, 수익이 발생한 종목은 자신의 훌륭한 투자 결정을 자화자찬하며 매도한 경우도 많을 것이다. 손실이 난 종목을 더 오래 보유하려는 행동이 바로 처분 효과이다.미국 버클리 캘리포니아대(UC버클리)의 테런스 오딘 교수의 분석에 따르면 투자자들은 수익 난 종목을 손실 난 종목보다 약 1.7배 더 빨리 매도했다. 그런데 세후 수익률을 비교해 보면, 끝까지 안고 있던 손실 종목보다 일찍 매도한 수익 종목이 더 좋은 성과를 냈다. 결국 이긴 종목은 서둘러 내보내고, 진 종목과 오래 함께 남는 셈이다.셋째, 자기 과신(Overconfidence Bias)은 개인이 자신의 능력을 실제보다 더 높게 평가하는 경향을 의미한다. 자신이 남보다 낫다는 우월감에서 비롯되기도 하지만, 내가 가진 정보가 틀렸을 가능성을 과소평가하면서 나타나기도 한다. 자기 과신에 빠진 투자자는 시장 상승 덕에 거둔 수익도 자기 판단의 결과라고 믿고, 매매 빈도를 높인다.넷째, 소유 효과(Endowment Effect)이다. 오래 보유한 종목, 다니던 회사의 자사주, 물려받은 우량주는 객관적 가치 이상으로 과대평가된다. 내가 가진 것이어서 더 좋아 보인다는 것이다. ‘내가 잘 아는 회사’, ‘내가 다녔던 회사’라는 애착이 더해지면서 한 종목·한 섹터에 자산의 30∼50%를 집중하는 위험으로 이어진다. 장기간 시장에서 소외되는 결과로 이어질 수도 있다.

손실 회피심리가 극단적으로 발생할 때 피해는 걷잡을 수 없이 커진다. 손실이 주는 심리적 무게는 같은 크기 이익의 약 두 배라고 한다. 이 공포로 인해 약세장의 바닥에서 패닉 매도를 하게 되고, 시장에서 한 번 빠져나온 투자자는 수년간 시장에 복귀하지 못하는 경우가 많다. 객관적인 조언을 듣지 않고 자기 고집에 의존하는 투자, 리밸런싱을 미루는 습관은 젊은 투자자에게는 기회비용에 그칠 수 있지만, 영올드에게는 은퇴 자산이 잠식될 수 있는 위험 관리 실패가 될 수 있다.행동경제학의 아버지로 불리는 노벨경제학상 수상자 대니얼 카너먼도 “나는 내 편향을 연구했지만, 내 판단을 개선하지는 못했다”고 고백한 바 있다. 결국 답은 ‘더 똑똑해지자’가 아니라, 심리가 끼어들 여지를 줄이는 시스템을 갖추는 것이다.

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