안규백 “韓 주도 한반도 방위” 헤그세스 “위협적 환경, 美와 함께 해야”

한미 국방장관, 워싱턴서 회담 시작
안규백 국방부 장관이 11일(현지 시간) 미국 워싱턴에서 피트 헤그세스 미 국방부 장관을 만나 회담을 시작했다. 한미 국방장관 회담은 지난해 11월 한국에서 이뤄진 만남 이후 6개월 만이다. 지난해 7월 취임 이후 처음으로 미국 방문에 나선 안 장관은 현 정부 임기 내 전시작전통제권 전환과 핵추진 잠수함 건조 등 관련 논의를 할 것으로 보인다.
안 장관은 이날 미국 국방부 청사(펜타곤)에서 본격적인 회담에 앞서 모두발언을 통해 “헤그세스 장관 취임 이후 지금까지 ‘힘을 통한 평화’라는 기치 아래 미군의 전사 정신을 회복함으로써 세계 최강인 미국을 더욱 강력한 군대로 발전시킨 것에 대해서 높이 평가한다”고 밝혔다.
이어 “우리도 이에 발맞춰 국방비 증액 등을 통해서 핵심 국가 국방 역량을 확보해 우리 주도의 한반도 방위를 실현할 수 있도록 최선의 노력을 다하고 있다”며 “이번 회담은 작년 정상 간의 공동 성명서와 57차 한미 안보협의회의 성과를 평가하고 앞으로 동맹이 나가야 할 방향에 대해서 소통하는 소중한 기회라고 생각을 한다”고 말했다.
그러면서 “한미 동맹은 어려운 시기에도 변함 없는 신뢰를 바탕으로 함께해 온 만큼 앞으로도 한 목소리로 긴밀하게 협력해 나갈 것”이라며 “오늘 회담이 상호 간에 성과 있는 회담이 되기를 소망한다”고 강조했다.
헤그세스 장관도 “오늘 회담은 한미 동맹에 있어 중대한 시점에 이루어지고 있다”며 “양국은 함께 연합 대비 태세를 유지하고 핵심적인 국가 안보 이익을 수호하기 위해 강력한 조치를 취하고 있다”고 밝혔다.
이어 “위협적인 글로벌 환경에서 동맹의 힘은 매우 중요하며, 우리는 동맹국들이 우리와 어깨를 나란히 하며 함께해 주기를 기대한다”며 “제가 지난해 11월 서울 방문 당시 언급했듯이, 대한민국의 국방비 증액 약속과 자국 방위에 대한 주도적 책임을 강화하려는 리더십은 매우 중요하다”고 말했다.
특히 헤그세스 장관은 이날 한국의 국방비 증액 등에 대해 “모든 미국의 동맹국들이 본받아야 할 동맹 내 부담 분담의 모범을 보여주는 것”이라고 평가했다. 그는 “진정한 부담 분담은 견고한 동맹의 토대이며, 역내 적대 세력을 효과적으로 억제하는 데 필수적”이라며 “오늘 우리는 이러한 강력한 추진력을 바탕으로 더욱 발전해 나갈 것”이라고 강조했다.
박성진 기자 psjin@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0