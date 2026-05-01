[머니 컨설팅]변하지 않는 두 가지 투자 원칙

증시 상황과는 관계없이
변하지 않는 두 가지 원칙
국내외 주식 비중 맞추고
상관성 낮은 자산 담아야
포트폴리오 전략은 단순히 여러 종목을 나눠 담는 것에서 끝나지 않는다. 어떻게 하면 위험을 줄이면서도 꾸준한 수익을 낼 수 있을지를 고민해야 한다. 이때 필요한 것은 자산 관리의 원칙이다. 변동성이 큰 환경일수록 원칙의 중요성은 더욱 커진다. 크게 두 가지 원칙이 있다.
첫 번째는 ‘지역 분산’의 원칙이다. 미국 증시는 2023년부터 지난해 3분기(7∼9월)까지 강력한 상승세를 이어왔다. 그 배경으로는 인공지능(AI) 기술 혁신, 기업 실적 회복, 완만한 통화정책 전환이라는 세 가지 핵심 축이 있었다. 챗GPT가 불러온 생성형 AI 열풍과 빅테크 7곳(매그니피센트7·M7)의 독주로 알파벳, 아마존, 마이크로소프트, 메타, 엔비디아 등 주요 기업에 자금이 집중됐으며, 여기에 더해 고용시장, 소비가 견조하게 유지되면서 미국 경제의 연착륙 가능성도 커지고 있다.
반면 국내 증시는 지난해 3분기까지는 의심 섞인 눈초리를 받았지만, 지난해 4분기부터는 양호한 성과를 보였다. 지난해 하반기부터 시작된 강력한 증시 부양 정책과 반도체 업황 회복을 바탕으로 전 세계 주요 지수 중 상승률 1위를 차지하며 자금 유입이 이어지고 있다. 국내 증시의 가격이 많이 올랐지만, 평가 가치는 여전히 저평가돼 있다. 국내 증시의 비중을 늘리고 일정한 주기로 미국 증시와 비율을 맞추는 리밸런싱 전략을 통해 수익률은 더욱 개선될 수 있을 것이다.
두 번째는 ‘자산군 분산’의 원칙이다. 특정 자산이 계속해서 수익률 1위를 차지하는 경우는 드물다. 시장 상황에 따라 수익률은 역동적으로 변했고, 지금도 시시각각 변하고 있다. 따라서 자산군 간 상관관계를 고려해 서로 반대로 움직이거나 상관관계가 낮은 산업군을 조합해 포트폴리오의 안정성을 지킬 수 있다. 특히 올해 3월 이란-이스라엘 분쟁 등 지정학적 리스크에 따른 3고, 즉 고물가·고금리·고환율 압박과 AI 기술 고도화로 인해 섹터별 수익률이 엇갈리고 있다.
예를 들면 중동 정세로 인해 반도체, 에너지, 전력기기, 방산, 소형모듈원전(SMR) 섹터는 우상향하고 있는 반면, 화장품, 엔터, 바이오는 조정을 받고 있다. 서로 반대의 흐름을 보이는 섹터의 상장지수펀드(ETF)에 골고루 투자한다면 개별 종목 투자에 뒤따르는 리스크를 줄이면서도, 소액으로 자산군을 분산할 수 있어 포트폴리오 안정성을 높이는 효과도 있다.
다른 자산군도 마찬가지다. 안전자산으로 불리는 금은 지난해 우상향했으나, 올해는 지정학적 위기로 인해 조정을 받고 있다. 예금은 최근 몇 년간 금리가 2∼3% 수준에 머물고 있으며, 커피값과 식비 등 실물 물가 상승률을 충분히 반영하지 못하고 있다. 하지만 이런 자산들 역시 골고루 담아 포트폴리오를 단단하게 만들어야 거시적·미시적 상황에 대응할 수 있다.
만족스러운 포트폴리오를 완성했더라도 끝이 아니다. 한 번 투자한 자산은 고정된 완성품이 아니라 지속적으로 유연하게 조정해야 하는 대상이다. 일정한 주기를 정해 포트폴리오를 점검하고 지역과 자산군별 분산도를 높이는 리밸런싱이 반드시 필요하다.
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