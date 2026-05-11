‘손흥민 득점포 침묵’ LA FC, 휴스턴에 1-4 완패

손흥민(LA FC)의 득점포가 침묵한 미국 메이저리그사커(MLS) 로스앤젤레스(LA) FC가 공식전 두 경기 연속 대량 실점을 허용하며 2연패에 빠졌다.
LA FC는 11일 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스의 BMO 스타디움에서 열린 휴스턴 다이나모와의 2026 MLS 12라운드 안방경기에서 1-4로 졌다. LA FC는 7일 톨루카(멕시코)와의 2026 북중미카리브해축구연맹(CONCACAF) 챔피언스컵 준결승 2차전(0-4 패)에 이어 두 경기 연속 4실점하며 패배했다.
휴스턴 다이나모전에 2선 미드필더로 선발 출전한 손흥민은 부지런히 그라운드를 누볐지만 공격포인트를 올리지 못했다. 손흥민은 이번 시즌 MLS 경기에서 득점을 기록하지 못하고 있다. CONCACAF 챔피언스컵 등을 포함한 전체 공식전 기록은 2골 15도움이다.
이날 LA FC는 전반 25분 먼저 골을 내줬다. 휴스턴 미드필더 잭 맥글린이 왼발 중거리 슈팅으로 골망을 흔들었다. 휴스턴은 전반 34분 프리킥 상황에서 한 골을 더 추가했다. 페널티 아크 왼쪽에서 길레르미 아우구스투가 낮게 깔아 찬 땅볼이 수비수 발을 맞고 굴절되며 득점으로 이어졌다.
손흥민은 팀이 0-2로 뒤진 전반 45분 나단 오르다스의 추격골에 기점 역할을 했다. 손흥민이 페널티박스 왼쪽으로 침투하는 제이콥 샤플버그에게 침투 패스를 내줬고, 샤플버그의 크로스가 스테픈 유스타키오를 거쳐 오르다스에게 연결됐다. 오르다스는 왼발로 공을 골문 안으로 밀어 넣었다. MLS 사무국은 손흥민이 세컨더리 어시스트를 기록한 것으로 표기했다가 취소했다.
LA FC는 후반 6분과 후반 10분에 연속 실점하며 무너졌다. 손흥민은 풀타임을 소화하며 리그 마수걸이 득점을 노렸지만 휴스턴의 촘촘한 수비진을 공략하는 데 애를 먹으며 무득점에 그쳤다.