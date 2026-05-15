풍요로운 욕망 속에 자리잡은 허무함

[렘브란트에서 고야까지]〈6〉 판 데르 아스트 ‘과일, 꽃, 조개껍데기’
16, 17세기 유럽 부유층 수집 열풍
‘꽃 사이에 시든 잎’ 윤리적 메시지
16, 17세기 유럽 부유층과 학자들은 세계의 온갖 진귀한 박물(博物)을 긁어 모았다. 이를 오늘날 박물관의 시초로도 여겨지는, 이른바 ‘호기심의 방(cabinet of curiosities)’에 보관했다. 그 안에는 열대 바다의 화려한 조개껍데기와 동아시아에서 온 도자기, 희귀한 곤충 표본 등 그야말로 세상 모든 것이 있었다.
서울 영등포구 더현대 서울 ALT.1 미술관에서 열리는 ‘렘브란트에서 고야까지: 톨레도 미술관 명작전’에 전시된 ‘과일, 꽃, 조개껍데기’는 ‘호기심의 방’의 회화 버전이라고 봐도 손색없다. 튀르키예를 통해 유럽에 전해진 튤립, 밀림의 새빨간 앵무새, 중국 청화백자 등 이국적인 생물과 소품으로 가득하다. 각각이 겹치지 않게끔 따로따로 배치해, 마치 수집품 진열장을 들여다보듯 면밀히 살피게 된다.
이 그림은 생생한 묘사와 색채의 향연으로 정평이 난 네덜란드 화가 발타사르 판 데르 아스트(1593∼1657)가 1620년대에 그렸다. 당대 네덜란드는 세계를 무대로 무역망을 구축했고 천문학과 자연사, 물리학 등 과학혁명의 산물을 적극 받아들였다. 아마추어 자연 연구가와 수집 애호가들은 표본 수집을 넘어 앵무새나 도마뱀 같은 이국적인 생물을 반려동물로 기르기도 했다고 한다.
다만 판 데르 아스트는 정물화를 통해 이 같은 경제적 풍요 이면의 도덕적 성찰까지 짚어내려 한 듯하다. 작품을 소장한 미국 털리도(톨레도) 미술관은 “화려한 꽃 사이 배치된 시든 잎이나 곤충은 세속적 가치의 유한함과 죽음의 필연성을 경고하는 윤리적 메시지를 담고 있다”며 “화가는 사물 묘사를 넘어 화려한 번영 뒤에 숨은 인생의 허무함을 투영한 것으로 보인다”고 설명한다.
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