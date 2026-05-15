‘만 20세’된 뉴진스 해린, 여전한 비주얼…생일에 어도어가 사진 공개

15일 뉴진스 공식 사회관계망서비스(SNS) 계정에는 “해피 해린 데이”라는 글과 함께 여러 장의 사진이 게재됐다. 해린은 2006년 5월 15일생으로 만 20세를 맞았다.
사진에는 해린의 최근 모습이 담겨 눈길을 끈다. 만 20세가 된 해린의 한층 성숙해진 비주얼을 자아내면서도 여전히 고양이 같은 도도한 매력을 발산해 시선을 사로잡는다.
특히 해린이 어도어 복귀를 알린 뒤 공식 계정을 통해 근황이 처음 공개돼 주목된다.
한편 지난 2024년 11월부터 어도어와 분쟁을 벌여왔던 뉴진스 멤버들은 지난해 11월을 기점으로 어도어 복귀를 선언했다. 이어 지난해 12월 29일 어도어는 공식 입장을 내고 해린, 혜인에 이어 하니가 신중한 논의 끝에 어도어 복귀를 확정 지었다고 밝혔다.
민지와 관련해서는 “향후 활동 관련해 내부적으로 논의를 지속하고 있다”며 “구체적인 사항에 대해서는 현재 별도로 드릴 수 있는 입장은 없으며, 전반적으로 긍정적인 방향에서 협의가 이어지고 있는 상황”이라고 전했다.
하지만 어도어는 다니엘에 대해서는 “뉴진스 멤버이자 어도어 소속 아티스트로 함께 하기 어렵다고 판단해 당사는 금일 전속계약해지를 통보했다”라고 알렸다. 이후 어도어는 전속 계약 당사자인 다니엘에 관해 법원에 위약벌 및 손해배상 소장을 접수했다. 또한 다니엘의 가족 1인과 민희진 전 대표에게는 뉴진스 이탈과 복귀 지연에 대한 책임을 물어 손해배상 청구 소송을 냈다. 소송 규모는 총 431억 원에 달한다.
이 가운데, 최근 뉴진스 멤버 하니, 해린, 혜인은 덴마크 코펜하겐에서 포착된 바 있다. 어도어 측은 뉴스1에 “코펜하겐 방문은 뉴진스의 새로운 음악적 서사를 담기 위한 사전 프로덕션 과정의 일환이었다”라며 “뉴진스 멤버들은 현재 멤버별 컨디션과 각자에게 최적화된 스케줄에 따라 활동을 준비하고 있다”고 밝혔다.
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