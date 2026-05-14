오른쪽 눈 붓고 멍든 채 후보자 등록한 조국…무슨 일?

경기 평택을 국회의원 재선거에 출마한 조국 조국혁신당 대표가 14일에도 오른쪽 눈에 멍이 든 상태로 후보자 등록을 마쳤다. 앞서 조 대표는 선거 유세 중 유리문에 부딪혀 눈에 멍이 들었다고 밝혔다.
조 대표는 이날 오전 경기 평택시 이충동에 있는 평택시선거관리위원회를 방문해 후보자 등록 서류를 제출했다. 이날도 오른쪽 눈 부근에 붓기가 있고 멍이 든 상태였다.
앞서 조 대표는 전날 자신의 페이스북을 통해 “자고 일어나니 눈두덩이 붓고 멍이 들었다”며 오른쪽 눈에 멍이 든 사진을 공개했다.
이어 “거리에서 뵙는 시민들도 깜짝 놀라신다. 관리 잘못한 점 죄송하다”고 했다”며 “멍이 완전히 사라지는 데는 2~3일 걸릴 것 같다. 그러나 멍든 눈으로도 뚜벅이는 계속된다”고 덧붙였다.
조 대표는 이 게시물에 앞서 올린 다른 글에서 “일정 중 이마를 문에 세게 부딪히는 작은 사고가 났다”고 눈에 멍이 들게 된 이유를 밝힌 바 있다.
송치훈 기자 sch53@donga.com
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