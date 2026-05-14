주진우 “정원오 폭행 피해자, 5·18 언쟁 없었고 사과 못받았다고 해”

국민의힘 주진우 의원은 14일 정원오 더불어민주당 서울시장 후보의 과거 폭행 사건과 관련해 당시 피해자의 음성이라고 주장하며 관련 녹취를 공개했다. 그러면서 정 후보의 사퇴를 요구했다. 전날 민주당은 정 후보와 관련해 ‘거짓 해명 의혹’을 제기한 김재섭 국민의힘 의원을 공직선거법상 허위사실공표 혐의로 고발했다.
주 의원은 이날 국회 소통관에서 기자회견을 열고 “정 후보는 경찰관 2명과 민간인 2명을 주취 폭행하고 2주간 치료를 받게 했다”며 “공권력을 철저히 무시하고 경찰관을 직접 가격하는 등 공무집행을 정면으로 방해했다”고 말했다.
이어 “정 후보는 피해자가 먼저 5·18 관련 잘못된 언행을 해서 때렸다고 변명한다“며 “저는 당시 정원오로부터 주취 폭행을 일방적으로 당한 피해자의 육성 녹음을 확보했다”면서 음성 녹취를 공개했다.
공개된 녹취에서 해당 인물은 “5·18 때문에 무슨 서로 언쟁이 붙어서 폭행을 했다. 내 기억으로는 그런 거는 전혀 없었다”며 “내가 자존감이 굉장히 상했다”고 주장했다. 이어 “그 이후에 사과를 했다느니 용서를 받았다느니 하는데 내가 그런 기분도 아니었고, 용서를 받고 사과 받을 그런 기분이 아니었다”며 “내 기억으로는 없다 전혀. 5·18 때문에 논쟁을 한다든가 그 이후에 사과를 받았다는 그런 기억이 전혀 없다”고 했다.
이에 대해 주 의원은 “김재섭 의원이 공개한 당시 구의회 속기록을 보면 정원오는 카페에서 15만 원의 술을 마시고 여종업원과의 외박을 요구했으나 거절하자 협박을 했다고 기재돼 있다”며 “또 피해자가 이를 만류하자 폭행을 가해 2주 상해를 입혔다고 명확히 기재돼 있다”고 덧붙였다.
그러면서 “속기록에는 홍모 순경과 심모 순경을 폭행한 내용과 당시 상황이 아주 구체적으로 남아 있다”며 “당시 양재호 구청장은 이를 부정하지 않고 ‘관내 유흥업소에서 있었던 사건에 대해 대단히 죄송스럽게 생각한다’며 사과했다”고 말했다.
그는 “당시 속기록과 오늘 공개된 피해자의 육성 증언에 따르면 5·18 관련 언쟁이 있었던 것이 아니라 술집 여종업원에 대한 외박 요구가 범죄의 동기로 보인다”며 “성매매 요구를 한 것인가. 그로 인해 민간인을 폭행하고 공권력을 짓밟은 것인가?”라고 했다.
전날 민주당은 “오세훈의 시정실패를 가리기 위한 치졸한 네거티브”라며 김 의원을 공직선거법상 낙선 목적 허위사실공표죄로 고발했다.
정 후보 측은 전날 김 의원의 의혹 제기에 대해 “사실이 아니며 일방적 주장”이라고 밝혔다. 정 후보 측은 “김 의원은 ‘양천구의회 속기록’이 객관적 사실 관계를 담은 자료인 것처럼 제시했지만, 속기록은 회의 참석자의 발화를 그대로 기록한 문서일 뿐”이라며 “그 자체로 사안에 대한 사실 여부 판단의 근거가 될 객관적 자료가 될 수 없다. 김 의원 주장은 명백한 허위 사실”이라고 말했다.
정 후보 측은 당시 사건 판결문을 공개하며 “민주자유당 소속 국회의원 비서관과 정치 관계 이야기 등을 나누다가 서로 정파가 다른 관계로 언성이 높아지면서 다툼이 됐다”는 내용이 판시돼 있다고 설명했다.
또 당시 언론 보도를 근거로 “6·27 선거와 5·18 관련자 처벌 문제를 놓고 말다툼을 벌이다 폭행이 발생했다”고 주장하며 “김재섭 의원의 주장은 당시 민주자유당 측 주장만 담고 있는 일방적 주장”이라고 밝혔다.
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