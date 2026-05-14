장동혁, 與 향해 폭언…“똥싸고 뭉개고 찍어 먹으려 자빠졌다”

국민의힘 장동혁 대표가 14일 이재명 대통령을 겨냥해 “개헌 시작하려면 대통령 5년만 하고 그만한다 얘기하라”고 요구했다. 그러면서 “지방선거를 앞두고 있으니까 이재명 대통령과 민주당이 눈치 보는 정도가 이 정도”라고 비판했다.
장 대표는 이날 세종시 나성동에서 열린 최민호 세종시장 후보 선대위 발대식에서 “지방선거 이후에는 세금이 얼마나 쏟아지겠느냐”며 “예전 어르신들 표현으로 하면 ‘참 가지가지 한다’는 것”이라고 했다.
장 대표는 “말도 안 되는 이야기를 계속하면 ‘똥 싸고 뭉개고 자빠졌네’, ‘찍어 먹지 왜’라고 하지 않느냐”며 “민주당이 딱 그렇다. 똥 싸고 뭉개고 찍어 먹으려고 자빠졌다”며 이 대통령과 더불어민주당을 원색적으로 비난했다. 이어 “충청도에서는 ‘지X하고 자빠졌네’는 늘 쓰는 표현”이라며 “다른 지역 사람들이 오해하지 않았으면 좋겠다”고 덧붙였다.
민주당이 추진하는 이른바 ‘공소취소 특검법’을 향한 비난도 쏟아냈다.
장 대표는 “공소 취소 특검하려다 지방선거 큰일 나게 생겼으니까 끝나고 꼭 해야 한다고 하더라. 안 한다는 얘기 절대 안 하지 않느냐”라며 “시기와 절차를 생각하되 꼭 해야 한다더라”고 주장했다. 아울러 “개헌을 하려면 대통령 5년 단임만 하고 끝내겠다고 먼저 말해야 하는데 그런 이야기를 왜 못하는 것이냐”고 반문했다.
또 전날 열렸던 국정조사 ‘대장동 사건’ 청문회를 두고 “민주당 의원들이 국정조사 과정에서 (증인들을) 협박하고 모욕하는 가운데 명확한 질문이 쏟아졌다”고 했다. 그러면서 ‘연어 술 파티’ 논란 등이 사실상 해소됐다고 주장했다.
아울러 장 대표는 민주당이 마음에 들지 않는 증언이 나오자 고발과 징계 요구에 나섰다고 지적했다.
장 대표는 “민주당이 원하는 답이 나오지 않자 31명을 고발하고 박상용 검사 징계까지 요구하고 있다”며 “그런데 국정조사 결과 연어술 파티 의혹이 사실이 아닌 것으로 드러나자 징계 요구할때 ’연어 술 파티’는 빠졌다. 이제는 과자를 주고 거짓 자백을 받아냈다는 말을 하고 있다”고 주장했다.
이어 장 대표는 호주머니에서 과자를 꺼내 “이거 드릴테니 전재수 후보 갖다주고 까르띠에 시계 사실 그대로 말해달라고 해라”고 말했다. 그러면서 “정원오 후보 것도 가지고 왔다”며 폭행 전과 의혹에 대해 진상을 밝히라고 촉구했다.
김예슬 기자 seul56@donga.com
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