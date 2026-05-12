[오늘의 운세/5월 12일]

● 쥐
48년 기분 좋은 날, 잔잔한 감동이나 기쁨이 생긴다.
60년 금일은 직접적인 투자나 금전 거래 자제.
72년 과욕만 하지 않으면 일은 순조롭게 풀린다.
84년 능력을 인정받는 날, 자신감을 가지고 적극적으로 임할 것.
96년 때로는 혼자만의 시간도 필요.
08년 노력한 일이 인정받으니 자신감을 가져도 된다.
● 소
37년 잘 된다고 해야 잘 된다. 칭찬이 보약.
49년 말 한마디에 천 냥 빚 갚을 수 있다.
61년 감정에 치우치지 말고, 마음에 들어도 신중하게 결정할 것.
73년 머리 아픈일은 잠시 미루어도 좋다.
85년 이미지 좋아지고 기분 좋은 하루 될 듯.
97년 새로운 인연이 들어오니 좋은 기회가 생긴다.
● 범
38년 결정 내리기 전에 한 번 더 생각해 볼 것.
50년 계획은 계획대로, 편법이나 융통성보다는 원칙대로.
62년 여러 사람의 이야기를 들어보고 판단할 것.
74년 사소한 것에 너무 집착하지 말 것.
86년 자신감과 긍정적 마인드 필요.
98년 무리한 계획보다는 현실적인 선택이 중요하다.
● 토끼
39년 감정에 끌려가지 말고 냉정하게 처신할 것.
51년 현재가 가장 중요하다, 지나간 일에 너무 집착하지 말 것.
63년 겸손의 미덕으로 절제와 양보 필요.
75년 작은 일이라도 대충 하지 말고 신중할 것.
87년 베풀 수 있는 만큼 베풀어라.
99년 인간관계에서 신뢰를 쌓는 것이 중요하다.
● 용
40년 저축도 좋지만, 쓸 때는 쓰는 것이 좋다.
52년 마음의 여유가 필요할 때, 잠시 머리 식히는 차 한 잔의 여유 필요.
64년 윗분이나 경험자의 말을 존중할 것.
76년 때론 강함보다 부드러움이 더 효과적.
88년 새것도 좋지만, 옛것도 귀중하게 여겨라.
00년 작은 일에도 기쁨을 느끼면 운이 상승하는 날이다.
● 뱀
41년 긍정적으로 생각하고 적극적으로 행동.
53년 행운이 함께하는 날, 고민거리 해결되고 금전 운 좋아진다.
65년 발전이 변화다, 변화를 두려워하지 말라.
77년 실리도 중요하지만, 명분도 지켜라.
89년 자신의 주장을 조금만 낮추면 만사가 편안.
01년 지나친 욕심은 피하고 안정적인 선택이 필요하다.
● 말
42년 기분 좋은 날, 마음은 즐거워지고 몸은 편안해진다.
54년 기분 좋아지고 활력 넘치는 하루.
66년 목표가 코 앞에 왔다, 초심을 잃지 말고 정진할 것.
78년 불필요한 말은 삼가는 것이 좋다.
90년 자신감을 가지고 적극적으로 임할 것.
02년 노력한 일이 결실을 맺으니 만족감을 느낀다.
● 양
43년 걸으면 도움이 되는 날, 소일거리 만들거나 가벼운 산책하기.
55년 잘된다고 과신하지 말고 겸손한 자세 필요.
67년 겉치레 보다는 마음 편한 것이 좋다.
79년 작은 어려움은 전화위복의 기회!
91년 잘 진행되더라도 중간 점검이 필요.
03년 새로운 도전이 행운으로 이어질 가능성이 높다.
● 원숭이
44년 화가 나거나 하고 싶은 말이 있어도 참을 것.
56년 좀 더 느긋한 마음으로 여유를 가질 것.
68년 직접 눈으로 확인하고 본 것만 믿어라.
80년 상대방 입장에서 생각할 것, 감정을 잘 다스려야 한다.
92년 가급적 사소한 약속도 꼭 지켜라.
04년 지나간 일에 집착하지 말고 앞으로 바라볼 것.
● 닭
45년 마음이 세상이다, 몸의 병보다 마음의 병이 더 무섭다.
57년 자신에 대한 투자를 아끼지 말 것.
69년 도와 줄때는 확실하게 도와 줄 것.
81년 자신감을 가지고, 흔들리지 말고 목적에 충실할 것.
93년 희망과 비전 보이고 분위기 좋아진다.
05년 자신감을 가지고 도전하면 좋은 결과를 얻는다.
● 개
46년 아는 길도 물어 가고 돌다리도 두드려라.
58년 감정에 치우치지 말고 냉정하게 판단.
70년 급할수록 돌아가라, 서두르기보다 좀 더 시간을 두고 생각 할 것.
82년 좀 더 멀리 보고 마음을 열어라.
94년 기회는 말없이 찾아온다, 꾸준한 노력이 지름길.
06년 계획했던 일이 차근차근 풀려가는 흐름이다.
● 돼지
47년 기분 좋은 날, 잠시의 외로움 뒤에 큰 기쁨 온다.
59년 답답하고 힘들었던 일이 풀린다, 행운이 오고 있다. 화이팅!!
71년 배우자에게 사랑의 마음을 전해 볼 것.
83년 편견이나 고정관념에서 벗어 날것.
95년 경사가 겹치거나 좋은 소식 들려온다.
07년 감정적인 판단은 손해를 부르니 이성적으로 대응할 것.
인천철학관 박성희 원장
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