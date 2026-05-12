데이터 기반 행정으로 해양 안전 수호[기고/장인식]

바다는 대한민국의 생존과 번영을 떠받치는 토대다. 최근 국제 정세의 불확실성과 해양 위협은 과거와 비교할 수 없을 만큼 복잡해지고 있다. 호르무즈 해협 봉쇄 사례에서 보듯 해상 교통로의 안전은 곧 국가 경쟁력으로 이어진다. 대외무역 의존도가 높은 한국도 그 영향권에서 자유로울 수 없다. 이제 해양경찰의 책무는 단순한 해상 치안을 넘어 국가 안보와 경제를 지탱하는 핵심 축으로 더욱 무거워지고 있다.
이러한 환경 속에서 현 정부는 정책의 속도와 성과, 그리고 국민과의 소통을 강조하고 있다. 해양경찰청 역시 이러한 기조에 발맞춰 미래를 준비하는 동시에 국민이 체감할 수 있는 정책 성과를 창출해야 하는 중요한 전환점에 서 있다.
그 변화의 중심에는 해양의 위협 요인을 빠르게 탐지·분석해 선제적으로 대응하기 위한 핵심 전략인 MDA(해양영역인식) 체계가 있다. 이는 단순히 바다를 ‘감시’하는 수준을 넘어 데이터를 통해 상황을 ‘이해’하고 ‘예측’하는 지능형 체계로의 전환을 의미한다. 위성, AIS(선박자동식별장치), VTS(해상교통관제센터) 등 다양한 감시 자산을 연계하고 인공지능(AI)과 빅데이터 기술을 접목함으로써 위험 징후를 조기에 식별하는 과학적 기반을 구축해 나가고 있다.
미래 준비와 더불어 생활 안전과 직결된 정책 성과에도 속도를 내고 있다. 최근 급증하는 전동서프보드, 카약 등 다양한 수상레저기구에 대한 안전 인증제 도입 추진이 대표적이다. 이는 안전 사각지대를 해소하고 위험 요소를 원천적으로 차단해 국민이 안심하고 바다를 이용할 수 있는 환경을 조성하기 위한 것이다. 향후 전담 기구를 신설해 전문성을 높이는 등 사고 대응을 넘어 사전 예방 중심의 적극 행정을 실천할 계획이다.
결국 이러한 변화를 완성하는 것은 ‘사람’이다. 현재 해양경찰은 ‘2030세대’가 전체 해양경찰관의 약 60%를 차지하는 젊은 조직으로 빠르게 변화하고 있다. 디지털에 익숙한 젊은 세대의 역동성과 현장 경험이 풍부한 선배 세대의 전문성이 조화를 이룰 때 조직의 경쟁력은 더욱 강화된다. 해양경찰은 세대 간 차이를 성장의 동력으로 삼고, 열린 소통을 기반으로 유연한 조직문화를 정착시켜 나가고 있다. 7년 연속 ‘적극 행정 우수기관’ 선정은 이러한 노력이 현장에서 결실을 맺고 있음을 보여준다.
앞으로 해양경찰의 지향점은 분명하다. 데이터 기반의 정밀한 대응체계와 사람 중심의 조직문화가 조화를 이루는 ‘강한 조직’, 그리고 국민이 믿고 의지할 수 있는 ‘해양 안전 플랫폼’이다. 변화의 파도가 거세질수록 기준은 더욱 분명해야 한다. 해양경찰은 대한민국의 해양주권과 안전을 수호하는 든든한 버팀목이 되기 위해 흔들림 없이 전진하겠다.
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