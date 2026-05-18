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경제
노란봉투법 쓰나미 시작됐다
삼성 제1노조 한달새 4000여명 탈퇴… ‘과반 지위’ 흔들
동아일보
업데이트
2026-05-18 08:16
2026년 5월 18일 08시 16분
입력
2026-05-18 04:30
2026년 5월 18일 04시 30분
박종민 기자
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