장동혁 “與 ‘제3자 추천’ 선관위 특검은 몽니…野 추천 국민특검 수용해야”

“與, 침대 특검으로 버틴다면 정권 몰락”
“정보통신망법 개정안, 李 독재 위한 입틀막법”
장동혁 국민의힘 대표는 6일 더불어민주당이 ‘제3자 추천’ 방식의 선거관리위원회(선관위) 특검을 제안한 것과 관련 “진상규명을 거부하겠다는 무책임한 몽니”라며 반발했다.
장 대표는 이날 오전 국회에서 최고위원회의를 열고 “국민이 바라는 특검은 야당 추천, 수사 범위 무제한”이라며 “그래야 국민이 수사 결과를 믿을 수 있다. 즉각 제대로 된 국민 특검을 수용하라”고 말했다.
앞서 한병도 민주당 대표 직무대행 겸 원내대표는 전날 페이스북에 “국민의힘은 선관위 특검 추천 과정에서 민주당을 배제해야 한다는 궤변을 늘어놓고 있다. 제3자 추천 방식의 특검 임명이 더 현실적이고 공정할 것”이라며 이번 주 중 선관위 특검법을 제출하겠다고 밝혔다.
장 대표는 이와 관련 “참정권 회복을 위한 특검에 또다시 민주당이 침대 특검 작전을 들고 나왔다”며 “통일교 특검 때처럼 말로만 특검을 한다고 이야기하고 드러누워서 시간만 끌다가 결국은 특검을 무산시키겠다는 작전”이라고 주장했다.
이어 “(민주당은) 그동안 국민의힘 배제 특검을 수없이 밀어붙였던 것을 기억하지 못하는 건가. 선관위를 이 지경으로 만든 것이 민주당”이라며 “그동안 민주당이 밀어붙였던 특검들은 비현실적이고 불공정했다고 스스로 인정하는 건가”라고 반문했다.
또 “(민주당은) 수사 범위도 이번 사태와 선관위 내부로 제한하겠다고 한다”며 “선거 당일 서영교 의원과 노태악 전 선관위원장이 통화한 사실까지 드러났다. 과거로부터의 모든 진상을 규명하고 선거 카르텔까지 뿌리 뽑으려면 수사 범위 제한이야말로 어불성설”이라고 지적했다.
그러면서 “민주당이 했던 특검대로만 하면 된다. 지금도 이재명 밥 친구 위철환 (중앙선관위원장 직무대행이) 선관위를 장악하고 증거를 인멸하고 있다. 1분 1초가 급하다. 침대 특검으로 버틴다면 결국 정권 몰락의 속도만 높아질 것이다. 국민의 퇴장 명령을 받게 될 것”이라고 했다.
한편 장 대표는 민주당이 ‘필리버스터(무제한 토론)’ 요건을 강화하는 법안을 추진하는 것을 두고 “국회 본회의장을 민주당 의원총회장으로 만들겠다는 심산”이라며 “이재명 재판 취소 특검을 밀어붙여야 하는데, 야당의 목소리가 국민에게 생중계되는 것이 두려운 것이다. 검찰을 해체하고 보완수사권까지 박탈하면서 국민이 그 진상을 알지 못하게 막겠다는 것이다. 이대로 가면 이재명 재판은 모두 취소될 것”이라고 비판했다.
민주당 주도로 국회를 통과해 오는 7일 시행되는 정보통신망법 개정안을 두고는 “공소 취소를 앞두고 기존의 레거시 언론은 물론 유튜버들까지 모조리 틀어막겠다는 입틀막법”이라며 “이재명에 반대하는 댓글은 온라인에서 완전히 사라질 것이다. 국민의 눈을 가리고, 귀를 막고, 입까지 틀어막으면 끝은 바로 이재명 독재의 완성이다. 결국 헌법 개정해서 연임하겠다고 나설 것”이라고 주장했다.
이어 “지금 이야기하는 원포인트 헌법 개정도 이를 위한 빌드업일 것”이라며 “국민의힘은 정보통신망법을 다시 개정해 국민의 자유를 지키고, 올바른 검찰 개혁안을 추진해 국민을 지키는 법을 만들고 권력을 지키는 법은 막아내겠다”고 했다.
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