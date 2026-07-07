국힘 개혁파 “장동혁, 정치생명 연장 위해 뺄셈 정치”

‘대안과 미래’, 윤리위 징계 심의 착수 비판
“중병 걸린 당, 종합병원 안가고 민간요법 의지”
張, 해당 행위자 ‘영구 복당 금지’엔
“내부 총질 넘어 내 발등 찍기” 격앙
국민의힘 장동혁 대표의 사퇴를 요구해 온 당내 초·재선 모임 ‘대안과 미래’ 소속 의원들이 7일 “장 대표가 주도한 징계를 통한 뺄셈 정치는 이미 지방선거 전 사법부의 판결로 그 효력을 잃었다”고 밝혔다. 이들은 장 대표를 겨냥해 “지방선거 참패와 관련해 반성과 성찰을 통한 통합과 포용의 덧셈 정치를 하지 않고 다시 징계 정치를 재개한 것은 정적 제거, 정치 생명 연장을 위한 것에 불과하다”고 비판했다.
대안과 미래 소속 의원들은 이날 국회 의원회관에서 회동을 하고 “장 대표의 뺄셈 정치는 지방선거에서도 국민들로부터 철저하게 외면받았다”며 이같이 밝혔다. 전날 국민의힘 중앙윤리위원회가 6·3 지방선거 국면에서 한동훈 무소속 의원을 지원한 자당 의원 등에 대한 징계 심의에 착수하자 이들은 조찬 회동을 통해 소속 의원들의 의견을 모았다.
대안과 미래 소속 국민의힘 이성권 의원은 회동 후 기자들과 만나 “노선의 차이를 인정하지 않고 공포 정치, 징계 정치를 하는 것에 반대하며 다수 국민의 인식에 반하는 행위를 지속할 시에는 대안과 미래가 좌시하지 않을 것”이라고 강조했다. 그는 “(장 대표가) 언론을 막고 (자신에 대한) 비판을 징계로 대응한다면 시민들도 반대할 것이고 당의 의원들과 당원들도 당연히 반대할 것이기 때문에 그 자체에 대해 수긍하기 힘들고, 좌시하지 않을 수 없다”고 했다.
이날 회동에는 국민의힘 고동진, 권영진, 김건, 김성원, 김용태, 박정하, 송석준, 서범수, 안상훈, 엄태영, 유용원, 조은희 의원 등이 참석했다. 박정하 의원은 회동에 들어가기에 앞서 취재진과 만나 윤리위 재가동에 대해 “당이 전반적으로 건강해 보이진 않는다”며 “중병 걸려 있는 환자라고 치면 종합병원에 가야 하는데 민간요법에 의지하는 듯한 느낌”이라고 했다.
그는 “진단과 처방이 잘못된 부분을 민간요법에 의지해서 해결할 부분은 아니다”며 “시각도 생각도 상상도 막혀있으면 미래를 설계할 수 없다. 미래로 치고 나가야 하는데 그렇지 못한 측면이 있어서 안타깝게 생각한다”고 말했다.
송석준 의원도 장 대표의 ‘해당 행위자 영구 복당 금지 발언’에 대해 “이해할 수 없는 행위”라고 했다. 그는 “지금 당이 하나가 돼서 다가오는 총선에 대비해야 하는데 징계는 내부 총질을 넘어서 그야말로 내 발등 찍기 그런 것 아니겠느냐”고 했다. 유용원 의원은 “징계 문제는 당내 다수의 공감대가 필요한데 당의 공감대가 형성돼 있는지 의문”이라고 했다.
김용태 의원은 “열 가지 중에 한 가지가 달라도 대화하고 토론하는게 정치인데 징계를 통해 생각이 다른 사람을 배제하겠다는 것은 굉장히 잘못된 정치라고 생각한다”며 “해당 행위(에 대한) 모호한 기준 자체가 자유 민주주의에서는 해당되지 않는다고 생각한다”고 밝혔다.
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