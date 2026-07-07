서울 한복판에 모래해변이?…광화문 ‘도심 해변’ 개장

올여름 서울 중심부인 광화문이 거대한 도심 해변으로 변신한다.
서울관광재단은 오는 20일부터 8월 9일까지 21일간 광화문광장과 세종로공원 일대에서 ‘2026 서울썸머비치’를 개최한다고 7일 밝혔다.
지난해 21일 동안 약 146만 명이 찾으며 큰 호응을 얻었던 서울썸머비치는 올해 ‘Wave Summer, Play Seoul’을 슬로건으로 내걸고 규모와 콘텐츠를 한층 확대했다.
이번 행사는 광화문광장과 세종로공원 일대가 물놀이와 모래놀이를 동시에 즐길 수 있는 도심 속 해변으로 꾸며질 예정이다.
시민들은 바다나 계곡, 워터파크를 찾지 않아도 서울 도심에서 시원한 물놀이와 휴양 분위기를 만끽하는 ‘도심 바캉스’를 즐길 수 있다.
행사장은 세종대왕 동상 뒤편의 ‘워터웨이브 존’, 세종대왕 동상 앞 ‘플레이웨이브 존’, 세종로공원의 ‘플레이마켓 존’ 등 3개 구역으로 운영된다.
워터웨이브 존에는 높이 8m 이상의 대형 워터슬라이드와 대형 수영장이 설치된다. 머리 위로 시원한 물줄기가 쏟아지는 워터버킷도 함께 마련돼 한여름 무더위를 식혀줄 예정이다.
플레이웨이브 존에는 ‘샌드 아지트’ 모래놀이터가 조성된다. 양양, 강화, 대천, 부산, 군산 등 전국 5개 대표 해변에서 가져온 모래 약 20톤을 활용해 실제 해변에 온 듯한 분위기를 연출한다. 지름 12m 규모의 돔 형태 모래놀이터를 중심으로 다양한 브랜드 팝업 부스와 포토존, 파트너 협업 부스, 소상공인 플리마켓도 함께 운영된다.
올해 처음 선보이는 플레이마켓 존에서는 다양한 메뉴의 푸드트럭이 운영된다. 방문객들은 행사장을 벗어나지 않고도 식사와 간식을 즐길 수 있다.
길기연 서울관광재단 대표이사는 “도심 한복판에서 즐기는 물놀이와 모래놀이는 서울에서만 만날 수 있는 특별한 여름 풍경”이라며 “올해는 규모와 콘텐츠를 확대한 만큼 시민과 관광객 모두에게 더욱 풍성하고 특별한 여름 추억을 선사할 수 있을 것”이라고 말했다.
축제의 세부 일정과 프로그램, 운영 정보 등은 서울썸머비치 공식 인스타그램을 통해 확인할 수 있다.
황수영 기자 ghkdtndud119@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0