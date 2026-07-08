[오늘의 운세/7월 8일]

●쥐 48년 많이 웃고 긍정적으로 생활할 것. 60년 재물운은 무난하지만, 충동적인 소비는 피하는 것이 좋다. 72년 말 한마디에 천 냥 빚도 갚는다. 84년 무리하지 말고 형편과 능력에 맞출 것. 96년 따뜻하고 유연한 태도가 행운을 부른다. 08년 반가운 연락이 들려오니 마음이 한층 밝아지는 하루가 된다.
●소 37년 새로운 희망이 보이고 분위기도 좋아진다. 49년 도모하는 일에 새로운 계기가 생긴다. 61년 독단보다는 서로 의논하여 결정할 것. 73년 자신의 위치에서 본분을 다할 것. 85년 운수 좋은 날, 힘은 좀 들어도 행복이 넘친다. 97년 급하게 결정하지 말고 한 번 더 살펴보는 여유가 필요하다.
●범 38년 아까워도 과감히 포기할 수 있는 지혜 필요. 50년 자존심은 버려라, 백지장도 맞들면 낫다. 62년 상대방의 입장에서도 생각해 볼 것. 74년 도와주려면 확실하게 도와주어라. 86년 작은 일에도 감사하는 마음 갖기. 98년 금전 문제는 욕심보다 안정적인 선택이 더 유리하게 작용한다.
●토끼 39년 내 마음을 먼저 열어야 한다. 51년 겉치레보다는 마음 편한 것을 선택할 것. 63년 들어오는 것도 있지만 나가는 것도 만만치 않다. 75년 보다 꼼꼼하게 살피는 지혜가 필요하다. 87년 목표가 가까이 왔으니 적극적으로 움직일 것. 99년 미뤄왔던 일을 정리하기에 좋은 흐름이 들어오는 시기다.
●용 40년 명예가 따르고 만인에게 축복받는 기상. 52년 아무리 바빠도 식사는 제때 챙겨라. 64년 급하게 결정하지 말고 시간을 두고 생각할 것. 76년 윗사람이나 경험자의 말을 존중해라. 88년 도전 정신과 배운다는 자세로 임할 것. 00년 새로운 아이디어가 좋은 기회로 이어질 가능성이 높은 날이다.
●뱀 41년 사방에서 경사가 겹치거나 좋은 소식 들려온다. 53년 과욕만 하지 않으면 일은 잘 풀려 나간다. 65년 능력 이상으로 인정받는다. 일도 많지만 보람도 크다. 77년 모처럼 능력 발휘할 기회가 생길 듯. 89년 주변 사람들과 화합하며 순리를 따르는 것이 좋다. 01년 사람들과의 대화 속에서 뜻밖의 도움을 얻는다.
●말 42년 계획한 일이 순풍에 돛 단 듯 풀린다. 54년 직접 나서기보다는 뒤에서 조언하는 것이 현명한 처세. 66년 자신의 의사를 분명하게 표현할 것. 78년 사고수가 있는 날이니 가급적 대중교통을 이용할 것. 90년 초심을 잃지 말고 정진할 것. 02년 몸과 마음의 균형을 잘 맞추면 편안한 하루를 보낼 수 있다. ●양 43년 상대방을 이해해 주는 것이 먼저다. 55년 몸은 조금 피곤해도 마음은 행복한 하루. 67년 좋은 소식이 기다리고 있다. 79년 자신을 낮추고 동료나 가족과 호흡을 맞출 것. 91년 금전적인 문제는 큰 어려움 없이 풀린다. 03년 가까운 사람일수록 배려하는 마음을 잊지 않는 것이 중요하다.
●원숭이 44년 결정 내리기 전에 좀 더 심사숙고할 것. 56년 행운이 함께하는 날, 웃을 일이나 기분 좋은 일이 생긴다. 68년 가급적 여러 사람의 의견을 들어볼 것. 80년 웃어넘길 수 있는 아량이 필요하다. 92년 가끔은 일상에서 벗어나 여유를 가져보아라. 04년 한 가지 일에 집중해야 기대했던 결과를 얻을 가능성이 높다.
●닭 45년 귀인이 가까이에 있으니 희망을 잃지 말 것. 57년 모든 일이 순조롭게 잘 풀려 나간다. 69년 운전할 때는 좀 더 느긋한 마음과 여유를 가져라. 81년 소탐대실하지 말 것, 작은 것에 인색하지 말 것. 93년 불필요한 오해가 생기지 않도록 언행을 조심해라. 05년 조급한 마음을 버리면 문제 해결의 실마리가 보이게 된다.
●개 46년 새로운 환경이나 변화에 적응하면 좋은 흐름을 만들 수 있다. 58년 작은 곤경에 처할 수 있으나 전화위복의 기회다. 70년 승자의 아량과 여유가 필요한 시기. 82년 적당히 양보하고 적절히 처신할 것. 94년 아무리 바빠도 꼼꼼하게 체크할 것. 06년 주변의 평가가 좋아지며 자신감도 함께 높아지는 시기다.
●돼지 47년 걱정했던 일이 예상보다 쉽게 해결되며 마음이 가벼워진다. 59년 처음은 힘들어도 마무리는 잘된다. 71년 감정에 끌려가지 말고 냉정하게 처신할 것. 83년 기대가 너무 크면 실망도 큰 법이다. 95년 약속 시간에 늦지 않도록 서두를 것. 07년 작은 약속이라도 소중히 여기면 신뢰를 얻을 수 있는 날이다.
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