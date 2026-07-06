[오늘의 운세/7월 6일]

●쥐
48년 시간이 많은 것을 해결해 준다. 모든 것은 세월이 약이다.
60년 좀 늦더라도 순리대로 진행 할 것.
72년 일일이 참견하지 말고 맡겨 놓을 것.
84년 마음에 꼭 들어도 한 번 더 생각해 볼 것.
96년 신경이 예민해질 수 있으니 마음 편하게 할 것.
08년 감정적인 판단은 손해를 부를 수 있으니 차분함을 유지.
●소
37년 생각이나 마음 바꾸지 말고 초지일관 나아갈 것.
49년 직감이나 예감이 맞아떨어질 수 있다.
61년 아까워도 과감히 포기할 수 있는 지혜 필요.
73년 겸손의 미덕으로 절제와 양보가 필요.
85년 과욕은 금물, 현실에 만족해야.
97년 좋은 소식이나 반가운 인연으로 기분 좋아질 가능성이 높은 날.
●범
38년 집착을 버리고, 때로는 적당한 융통성도 필요하다.
50년 기대하지 않았던 일에 성과가 있다.
62년 행운이 함께하는 날, 어려운 문제가 해결된다.
74년 작은 것에 얽매이지 말고 크게 생각할 것.
86년 평범한 것이 가장 좋은 것이다.
98년 편견을 내려놓으면 예상하지 못한 좋은 기회를 발견할 수 있다.
●토끼
39년 긍정적으로 생각하고 적극적으로 행동할 것.
51년 우선은 양보하는 것이 현명한 처세.
63년 신용이 재산, 가급적 사소한 약속도 꼭 지켜라.
75년 감정이 풍부한 날, 서두러지 말고 계획대로.
87년 충동구매와 과음은 금물!!
99년 가까운 사람에게 따뜻한 마음을 표현하는 것이 중요하다.
●용
40년 오늘은 유쾌하고 행복한 하루!
52년 때로는 강함보다 부드러움이 더 효과적이다.
64년 마음에 들어도 신중하게 결정할 것.
76년 편견이나 고정관념에서 벗어 날것.
88년 감정을 절제할 수 있는 지혜 필요.
00년 답답했던 일이 점차 풀리며 새로운 희망이 보이기 시작하는 시기
●뱀
41년 알아도 모르는 척, 과신하지 말고 겸손한 자세 필요.
53년 꾸중보다는 칭찬을 많이 해 줄 것.
65년 끝까지 마무리를 깔끔하게 해야 한다.
77년 작은 일도 대충 하지 말고 신중할 것.
89년 편견을 버리고 열린 마음 갖기.
01년 작은 기쁨이 쌓이며 하루가 점점 즐겁고 편안하게 흘러가는 날.
●말
42년 좋은 일이 겹치는 일진으로 사방에 경사!
54년 긍정적으로 생각하고 적극적으로 활동.
66년 모든 것은 때가 있다, 중요한 일은 내일을 기약해라.
78년 몸은 바쁜데 실속이 적을 수 있다.
90년 능력 발휘하고 이미지 좋아진다.
02년 계획했던 일이 차근차근 진행되며 안정적인 흐름을 보이게 된다.
●양
43년생 서두르지 말고 급할수록 쉬어 가라.
55년생 바쁘고 유쾌한 하루 될 듯.
67년생 가급적 전문가와 상의하는 것이 좋다.
79년생 새로운 일이 생기거나 상황이 호전된다.
91년생 가급적 인스턴트음식은 피해라.
●원숭이
44년 마음에 들지 않는데 억지로 하지는 말 것.
56년 서두르지 말고 천천히 즐기면서 할 것.
68년 자녀나 아랫사람에게 관심을 가질 것.
80년 중요한 약속은 다음으로 미루어라.
92년 말과 행동이 인격을, 부드러운 말 한마디가 행운을 부른다.
04년 꾸준한 노력 속에서 예상하지 못한 좋은 기회가 온다.
●닭
45년 행운의 여신이 함께하고 있다. 답답한 일이 일시에 풀린다.
57년 원칙이 아니면 하지 말고 길이 아니면 가지 말 것.
69년 계획한 일이 순풍에 돛 달게 될 듯.
81년 앞에서 끌어 주고 뒤에서 밀어준다.
93년 주장을 조금만 낮추면 만사가 편안.
05년 서두르기보다 천천히 돌아가라.
●개
46년 완고함보다는 부드러운 이해심 갖기.
58년 오해나 실수로 인한 구설 주의.
70년 오늘은 가급적 대중교통 이용할 것.
82년 편법이나 요령보다는 원칙대로 할 것.
94년 조금은 화려하고 튀는 의상도 좋다.
06년 감정에 치우치지 않는 냉정한 판단이 문제 해결에 도움이 된다.
●돼지
47년 마음에 안 들어도 싫은 내색은 하지 말 것.
59년 좀 더 멀리 내다보고 판단할 것.
71년생 좀 늦어져도 여유를 가지고 기다릴 것.
83년 결과도 중요하지만 과정도 중요하다.
95년 무리하지 말고 현재에 충실할 것.
07년 익숙한 일이라도 다시 한번 확인하는 신중함이 필요한 하루다.
인천철학관 박성희 원장
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