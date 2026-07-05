홍준표 “추경호 뽑은 대구, 수천조 사업에 1원도 못 가져와”

홍준표 전 대구시장이 정부가 최근 발표한 ‘3대 메가 프로젝트’ 투자지역에서 대구가 제외된 것과 관련해 6·3 지방선거에서 김부겸 더불어민주당 후보를 선택하지 않았기 때문이라고 주장했다. 홍 전 시장은 6·3 지방선거 당시 김 후보 지지를 선언했다.
홍 전 시장은 4일 페이스북에 “내가 지난 지방선거 때 뭐라고 했나. 김부겸 뽑아서 대구 미래 100년 완성하자고 하지 않았나”라며 “내란 주요 임무 종사자로 기소된 후보는 안 된다고 하지 않았나”라고 적었다.
이어 “이 정부 중점 과제가 내란 청산인데 추경호는 유무죄를 떠나 그를 뽑으면 대구 미래 100년 사업은 모두 무산될 거라고 하지 않았나”라며 “정부와 기업이 합작 투자하는 수천조원 사업에 대구는 단돈 1원도 가져오지 못했다. 그걸 예견하지 못했나”라고 덧붙였다.
홍 전 시장은 “미운 놈 떡 하나 더 준다는 것은 속담일 뿐이고 현실은 미운 놈은 떡을 하나도 안 준다는 거다”며 “이제 와서 징징거려 본들 돌아볼 사람이 있겠나”라고 했다.
이어 “윤석열 정권 때도 있으나마나 하던 대구 국회의원들이 무슨 대책이 있고 정책이 있나. 그저 자리만 지키고 있을 뿐”이라며 “그냥 토호들과 함께 앞으로 4년 동안 갈라파고스 섬이 되어서 사는 수밖에 없다”고 적었다.
그러면서 “그 투자들이 현실화되면 대구는 영원히 GRDP(지역내총생산) 꼴찌를 벗어나지 못한다”며 “제발 자각하고 자성하라. 후손들에게 더 이상 욕먹는 어른들이 되지 마라. 고담시티를 벗어나려고 몸부림치는 대구 청년들만 불쌍하구나”라고 덧붙였다.
홍 전 시장은 앞서 지난 2일에도 페이스북을 통해 대구가 투자 대상에서 제외된 것에 대한 아쉬움을 나타낸 바 있다.
그는 “물이 부족하면 수자원을 확보할 수 있는 인프라를 구축하면 되고 전기가 부족하면 소형모듈원전(SMR) 건설을 통해 산업용 전기를 보완해 주면 된다”며 “인프라 부족 지역을 영원히 그대로 살라고 방치하는 건 국가가 할 일이 아니다”라고 밝혔다.
이어 “그런 대형 산업은 최소 10년 이상 걸리는 국토 대개조 사업인데 이를 지금 정쟁으로 삼는 건 경부고속도로 건설 당시 반대하던 야당의 모습과 다를 바 없다”며 “울산과 포항, 창원도 국가의 투자로 산업도시로 성장했고 두바이 역시 국가 차원의 산업 인프라와 투자 유치로 세계적인 도시가 됐다”고 주장했다.
홍 전 시장은 “수도권과 영남을 중심으로 발전해 온 한국 사회를 그동안 소외됐던 호남 지역까지 확장시키는 것은 새로운 도약의 기회가 될 수도 있다”며 “그걸 정쟁의 도구로 삼지 마라. 다만 대구가 이번 투자에서 소외된 건 유감”이라고 말했다.
송치훈 기자 sch53@donga.com
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