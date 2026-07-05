원이 “무섭노”가 촉발한 일베 감별법?…조국·이준석도 공방 가세

경상도 사투리 구사로 인기를 끌고 있는 아이돌 그룹 ‘리센느’ 리더 원이의 “무섭노” 한마디가 논란의 중심에 섰다. 극우 성향 커뮤니티인 ‘일베(일간베스트저장소)식 표현’이라는 지적이 제기됐는데, 정치권까지 논란에 가세했다.
논란은 지난달 28일 유튜브 채널 ‘안녕하세요원이입니다잘부탁드립니다’에서 원이가 일본인 멤버 미나미의 고향집을 방문하는 영상에서 시작됐다. 미나미가 그의 동생 방을 소개하는 과정에서 촬영 중이던 PD가 공포스러운 분위기를 만들었고, 원이에게 먼저 “무섭노”라고 물으면서다.
PD의 “무섭노”라는 물음에 원이는 PD의 말을 그대로 받아 “무섭노. 조명부터 무서운데”라고 답했다. 하지만 원이는 이후 이어지는 영상에서의 지속적인 공포 분위기 조성 과정에서 스스로 무서움을 표현할 때는 “무섭노”라는 말 대신 “무서워”라는 말을 사용했다.
이후 다큐멘터리 ‘어른 김장하’를 연출한 김현지 MBC경남 PD가 이달 1일 X(옛 트위터)에 해당 발언과 관련해 “호평 받는 유튜브 클립 하나 봤는데 여성 아이돌과 PD가 사이좋게 ‘노노’ 주고받고 있어 무척 속상했다”는 글을 남기면서 문제가 공론화됐다.
논란이 확산되자 조국 전 조국혁신당 대표는 5일 페이스북에 “노무현 전 대통령을 비하하는 차원에서 일베가 문장 끝에 ‘노’를 붙여 사용하는 것을 옹호하며 부산과 영남에서도 그렇게 쓴다는 사람들이 있다”며 “이에 대한 반박으로 부산 사람의 구별법을 참조하시라”고 말했다.
그는 “영남말 질문 문장에서 ‘나’와 ‘노’는 구별되어 사용된다”며 “‘나’는 예와 아니오를 확인할 때 사용하고, ‘노’는 구체적 상황 설명을 요청할 때 사용한다”고 주장했다. 이어 “나의 관찰로는 일베는 표준말 뒤에 기계적으로 ‘노’를 붙여 사용한다”고 했다.
조 전 대표의 지적에 개혁신당 이준석 대표는 같은 날 페이스북을 통해 “(조 전 대표가) 말끝 하나로 사상을 검증하려고 한다”며 “경남 거제 출신의 스물두 살 아이돌이 고향 말로 ‘무섭노’라고 했다는 이유로 일베 낙인이 찍혔다. 언어학자들이 동남방언에서 ‘노’는 의문뿐 아니라 감탄과 독백에도 두루 쓰이는 어미라고 설명해도, 낙인찍기는 멈추지 않는다”고 반박했다.
이어 “부산 출신임을 강조하고, 윤석열 전 대통령을 비판할 때는 ‘고마 치아라 마’라며 사투리를 이용하시던 조 전 대표가 사투리로 이런 논쟁을 만들 줄은 몰랐다”며 “한쪽에서는 경상도 사투리를 일베용어라고 모욕의 언어로 만드려고 혈안이고, 한쪽에서는 경상도 사투리를 연변사투리라고 중국인 만드려 혈안인 모습이다. 평정심을 찾자”고 했다.
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