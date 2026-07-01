“고등어 2000t 확보하라”… 정부, 노르웨이에 특사단

고등어 등 주요 수산물 가격 상승에 대응하기 위해 노르웨이 등 해외 국가로 ‘고등어 특사단’이 파견된다. 해외 물량 확보와 정부의 직접 구매를 통해 대규모 할인행사를 진행하는 등 수산물 물가 안정 대책을 추진하겠다는 계획이다.
해양수산부는 6일부터 17일까지 해외 주요 고등어 생산국에 정부와 한국해양수산개발원, 수협, 국내 수입업체 등으로 구성된 해외 특사단을 파견한다고 5일 밝혔다. 이를 통해 노르웨이산 고등어 약 2000t을 확보해 국내 시장에 저렴하게 공급할 예정이다. 특사단은 현지 정부와 생산·수출업계를 만나 고등어 공급 여력을 점검하고 영국과 페로제도 등 신규 수입처를 발굴할 계획이다.
국내산 고등어와 최근 가격이 상승한 갈치·오징어 등도 정부가 직접 사들여 할인된 가격으로 시장에 즉시 공급한다. 8일부터 28일까지 3주간 이마트와 롯데마트 등 전국 24개 오프라인 매장에서 수산물 할인행사도 진행한다. 행사 기간에 최대 50% 할인된 가격에 수산물을 구매할 수 있다. 국산 수산물 전 품목을 대상으로 할인행사를 하는 것은 2020년 이후 이번이 처음이라고 해수부는 설명했다. 황종우 해수부 장관은 “확보한 물량이 신속하게 국내 시장에 공급되고, 실제 소비자가격 인하로 이어지도록 끝까지 챙기겠다”고 밝혔다.
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