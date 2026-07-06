대패삼겹살 원조 백종원 아니다…법원 “1980년대 부산서 이미 유행”

법원이 백종원 더본코리아 대표가 원조라고 주장해 온 ‘대패삼겹살’에 대해 “백 대표가 최초 개발자라고 보기 어렵다”고 판단했다. 유튜브에서 관련 의혹을 제기한 김재환 PD를 상대로 제기된 손해배상 소송에서 법원은 대패삼겹살이 이미 1980년대 부산에서 유행했던 음식이라고 봤다.
4일 채널A에 따르면, 수원지방법원 안양지원은 더본코리아 가맹점주가 언론인 출신 유튜버 김 PD를 상대로 제기한 손해배상 청구 소송에서 원고 패소로 판결했다.
소송은 김 PD가 유튜브에서 “대패삼겹살은 백종원 대표가 최초로 개발한 음식이 아니다”라는 취지의 영상을 공개하면서 시작됐다. 더본코리아 측은 해당 영상으로 브랜드 가치가 훼손되고 가맹점주 측 매출에도 피해가 발생했다며 손해배상을 청구했다.
백 대표는 그동안 방송과 인터뷰 등을 통해 자신이 대패삼겹살을 처음 개발했다고 설명해 왔다.
냉동 삼겹살을 햄 슬라이서에 넣었다가 얇게 말린 고기가 나온 것을 계기로 메뉴를 만들었다고 밝혔으며, 1998년에는 ‘대패삼겹살’ 상표도 등록했다. 더본코리아 홈페이지에도 “1993년 백종원 대표가 대패삼겹살을 개발했다”는 내용이 소개돼 있다.
● ‘원조’ 주장하며 상표권 등록…재판부 “그 전부터 이미 유행”
그러나 김 PD가 취재 과정에서 공개한 부산 지역 상인들의 증언은 달랐다.
한 상인은 인터뷰에서 “(대패)삼겹살을 접시에 주는 게 아니라 플라스틱 소쿠리에 한가득 담아줬다”고 밝혔다. 대패삼겹살이 1990년대 후반이 아닌 1980년대 후반부터 부산에서 유행했다는 내용이다.
법원은 이러한 주장을 받아들였다. 재판부는 “대패삼겹살은 1980년대부터 부산 지역에서 이미 유행한 것으로 보인다”며 “특별한 제조 공정이 필요한 음식이 아니라 육절기로 얇게 썰면 둥글게 말린 형태가 만들어진다”고 판단했다.
또한 “백종원 대표를 둘러싼 여러 논란이 이어진 상황에서 해당 유튜브 영상과 가맹점 매출 감소 사이의 인과관계를 인정하기 어렵다”고 밝혔다.
더본코리아 측은 이번 소송에 대해 “유튜버의 악의적 영상으로 인한 점주 개인의 소송”이라며 “가맹점주들 피해가 반복되지 않도록 적절한 보호 방안을 마련하고 있다”고 밝혔다.
김영호 기자 rladudgh2349@donga.com
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