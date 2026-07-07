광주일고 “배재고 단죄보다 선처를”… 6개월 출전정지 재고 요청

광주제일고 교장과 총동창회장이 일명 “스타벅스 가야지” 구호로 논란을 빚어 출전 정지 6개월 징계를 받은 배재고 야구부에 대해 “단죄보다는 교육이 우선”이라며 선처를 호소했다. 배재고는 징계 처분에 대한 재심 신청을 고려 중인 것으로 알려졌다.
서울시교육청은 배재고 야구부가 6개월 출전정지 징계에 대한 재심 신청을 논의하고 있다고 7일 밝혔다.
배재고는 지난달 29일 서울 목동구장에서 열린 고교 야구 대회에서 광주제일고 덕아웃을 향해 율동을 하며 “가야지, 가야지. 스타벅스 가야지”라는 구호를 외쳤다. 스타벅스는 최근 5·18 민주화운동 기념일에 이른바 ‘탱크데이’라는 이름으로 물병 판촉 행사를 벌여 5·18 민주화운동을 희화화했다는 지적을 받았다.
배재고의 응원 구호 논란이 커지자 대한야구소프트볼협회 스포츠공정위원회는 이달 1일 배재고에 전국 대회 6개월 출전 정지와 함께 제81회 청룡기 전국고교야구선수권대회의 남은 경기 몰수패를 결정했다.
그 결과 배재고 야구부 학생들은 제54회 봉황대기 전국고교야구대회에 참가할 수 없게 됐고 3학년 학생들은 프로 입단 및 대학 입학 과정에서 적지 않은 타격을 입게 됐다는 분석도 나왔다.
이날 이규연 광주제일고 교장은 기자회견을 열고 “대한야구소프트볼협회와 야구 관계자분들께 부탁드린다. 용서와 화해의 모습을 고려해, 배재고 야구부 학생들이 경기장 내에서 새롭게 출발할 수 있도록 행정적 역량과 지혜를 모아 주시기를 바란다”고 당부했다.
이 교장은 또 “어제(6일) 광주제일고를 직접 찾아와 사과의 마음을 전달하고, 앞으로 새로운 출발을 약속한 배재고 학생, 교직원, 학부모, 총동창회 분들께서는 이제는 마음의 짐을 내려놓으시고, 일상에 빠르게 복귀하시길 바란다”고 말했다.
광주일고 총동창회 역시 성명서를 내어 “광주제일고 동창회의 궁극적이고 타협할 수 없는 목표는 어린 학생들에 대한 단죄가 아니라 올바른 교육과 정의의 회복이다”고 밝혔다. 이어 “잘못을 깊이 뉘우치고 진심으로 용서를 구한 학생들의 가슴에 주홍 글씨를 새기는 일은 우리가 바라는 길이 결코 아니다”라며 “우리는 이번의 뼈아픈 실수가 배재고 학생들에게 훌륭한 인생의 나침반으로 승화되기를 바란다”고 했다.
그러면서도 학생을 제외한 배재고 교직원과 야구부 지도자, 서울시교육청은 막중한 책임을 져야 한다고 했다.
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