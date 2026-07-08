세 살 된 쌍둥이 판다, 한국서 마지막 생일잔치

국내에서 태어난 첫 쌍둥이 자이언트 판다 루이바오와 후이바오가 7일 세 번째 생일을 맞았다. 쌍둥이 판다가 올해 겨울 중국으로 돌아갈 것으로 예상되고 있어 이번 생일은 두 마리가 한국에서 보내는 마지막 생일이 될 것으로 보인다.
삼성물산 리조트부문이 운영하는 에버랜드는 이날 오전 경기 용인시 에버랜드 내 판다 세컨드하우스에서 쌍둥이 판다의 생일잔치를 열었다고 밝혔다. 행사에는 강철원, 송영관 씨 등 판다 사육사와 사전 초청된 고객들이 모였다. 사육사들은 판다가 좋아하는 대나무 케이크를 마련했고, 직접 만든 판다용 벤치를 두 판다에게 선물했다.
루이바오와 후이바오는 한국에서 큰 사랑을 받았던 자이언트 판다 푸바오의 동생들로 2023년 7월 7일 태어났다. 출생 당시 180g, 140g이었던 몸무게는 현재 80kg을 넘었다.
자이언트 판다는 ‘멸종위기에 처한 야생동식물종의 국제거래에 관한 협약(CITES)’에 따라 매매나 기증이 금지돼 있으며, 이에 중국 외 지역에서 태어난 모든 판다는 통상 짝짓기 적령기인 만 4세가 되기 전 중국으로 돌아간다. 푸바오도 만 4세가 되기 전인 2024년 4월 중국 쓰촨성 워룽 선수핑 판다기지로 이동한 바 있다. 다만 두 마리의 정확한 중국 이동 시점은 알려지지 않았다.
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