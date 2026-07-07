‘K방산 원팀’ 나토 벽 못 넘어…캐나다 “잠수함사업자에 獨 TKMS”

한화오션과 HD현대중공업이 한 팀이 돼 도전한 ‘K방산 원 팀’이 캐나다 해군의 차세대 잠수함 수주 사업(CPSP)에서 독일 티센크루프마린시스템즈(TKMS)에 밀리며 고배를 마셨다.
마크 카니 캐나다 총리는 6일(현지 시간) 캐나다 동부 태평양 연안 지역인 노바스코셔주의 핼리팩스 기지를 찾아 ‘캐나다를 더 안전하고, 회복력 있고, 번영하게 할 새 조치’를 발표하는 자리에서 CPSP에 대한 우선협상대상자로 독일을 선정한다고 밝혔다.
캐나다와 독일은 모두 북대서양조약기구(NATO) 회원국이다. 독일이 캐나다에 제안한 잠수함은 아직 실물이 건조된 적 없는 잠수함이지만 NATO 회원국 간 유대를 결국 꺾지 못 했다. CPSP 사업 최종 2개 경쟁사(숏리스트)에 올랐던 한화오션은 그동안 카니 총리를 경남 거제시 한화오션 사업장으로 불러 후보 기종인 장보고함을 직접 보고 탑승할 수 있도록 하는 등 이번 사업을 따내기 위해 큰 공을 들였다. 정부도 강훈식 대통령비서실장이 캐나다로 수 차례 날아가 최우선 납기 등을 약속하며 외교전을 펼쳤고, 이번 사업과 직접적인 연관성이 없는 현대자동차그룹도 수소 생태계 협력 방안을 제안하는 등 민관군이 합동으로 이 사업을 지원해 왔지만 캐나다는 NATO 간 결속력을 더 중요한 요소로 평가한 것으로 전해졌다.
다만 한국의 ‘기회’가 아직 모두 끝난 것은 아닌 것으로 관련 업계에서는 전망하고 있다. 캐나다에서 또 한 번 수상함 대규모 수주 사업이 진행될 가능성이 있기 때문이다. 실제로 캐나다 수상함 도입 사업이 또 다시 시작될 경우 CPSP 도전 때와 마찬가지로 두 회사가 ‘원 팀’을 이뤄 수주전에 나설 것으로 전망된다. 다만 이 때는 한화오션이 주도했던 CPSP와 달리 HD현대중공업이 주도해 사업에 참여할 것이라는 예상이 조선업계에서 나오고 있다.
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