신호 위반한 60대 車에… 길 건너던 초등생 숨져

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강동경찰서. 뉴시스
강동경찰서. 뉴시스
서울 강동구에서 신호 위반 차량에 치인 초등학생이 숨지는 사고가 발생했다.

7일 경찰에 따르면 서울 강동경찰서는 전날 교통사고처리특례법상 치사 혐의로 60대 남성 운전자를 입건해 조사 중이다. 이 남성은 5일 오후 8시 50분경 강동구에서 자전거를 타고 횡단보도를 건너던 초등학생을 들이받아 숨지게 한 혐의를 받는다.

사고 이후 피해 학생은 병원으로 옮겨졌지만 끝내 숨졌다. 남성은 사고 당시 신호를 위반했고 약물 투약이나 음주 정황은 없었던 것으로 조사됐다.

경찰은 정확한 사고 경위 등을 조사한 뒤 구속영장 신청 여부를 결정할 방침이다.

조혜선 기자 hs87cho@donga.com
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