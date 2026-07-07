[오늘의 운세/7월 7일]

● 쥐
48년 의심을 버리고 믿음을 주어라.
60년 과욕만 하지 않으면 하시는 일은 잘 풀려나간다.
72년 진행하는 일에 일거리는 많지만 보람도 크다.
84년 모처럼 능력을 마음껏 발휘할 기회가 생길 듯하다.
96년 오해가 생기면 가급적 대화로 풀어가는 것이 좋다.
08년 감정적인 판단은 손해를 부를 수 있다.
● 소
37년 계획한 일이 순풍에 돛 단 듯 풀린다.
49년 직접 나서기보다는 뒤에서 조언하는 것이 현명한 처세.
61년 행운이 함께하는 날, 답답했던 일이 일시에 해결된다.
73년 이동 시 가급적 대중교통을 이용할 것.
85년 초심을 잃지 말고 정진할 것.
97년 좋은 소식이나 반가운 인연으로 기분 좋아질 가능성이 높은 날이다.
● 범
38년 상대방을 이해해 주는 것이 먼저다.
50년 몸은 조금 피곤해도 마음은 행복한 하루.
62년 기다리던 좋은 소식이 찾아온다.
74년 자신을 낮추고 동료나 가족과 호흡을 맞출 것.
86년 금전적인 문제는 큰 어려움 없이 풀린다.
98년 편견을 내려놓으면 예상하지 못한 좋은 기회를 발견할 수 있다.
● 토끼
39년 결정을 내리기 전에 좀 더 심사숙고할 것.
51년 웃을 일이나 기분 좋은 일이 생긴다.
63년 가급적 여러 사람의 의견을 들어볼 것.
75년 웃어넘길 수 있는 아량이 필요하다.
87년 가끔은 일상에서 벗어나 환기를 해보아라.
99년 가족이나 가까운 사람에게 따뜻한 마음을 표현하는 것이 중요하다.
● 용
40년 귀인이 가까이에 있으니 희망을 잃지 말 것.
52년 모든 일이 순조롭게 잘 풀려 나간다.
64년 운전할 때는 좀 더 느긋한 마음과 여유를 가질 것.
76년 작은 것에 너무 인색하지 말 것.
88년 불필요한 오해가 생기지 않도록 언행 조심!
00년 답답했던 일이 점차 풀리며 새로운 희망이 보이기 시작하는 시기다.
● 뱀
41년 생각이 세상을 바꾸고 새로운 희망을 생기게 한다.
53년 고난이 전화위복의 기회다.
65년 승자의 아량과 여유가 필요한 시기.
77년 적당히 양보하고 적절히 처신할 것.
89년 아무리 바빠도 놓치는 게 없도록 꼼꼼하게 체크할 것.
01년 작은 기쁨이 쌓이며 하루가 점점 즐겁고 편안하게 흘러가는 날이다.
● 말
42년 자신의 의사를 분명하게 표현할 것.
54년 끝까지 추진할 것, 처음은 힘들어도 마무리는 잘된다.
66년 감정에 끌려가지 말고 냉정하게 처신할 것.
78년 기대가 너무 크면 실망도 큰 법이다.
90년 약속 시간에 늦지 않도록 서두를 것.
02년 계획했던 일이 차근차근 진행되며 안정적인 흐름을 보이게 된다.
● 양
43년 많이 웃고 긍정적으로 생활할 것.
55년 주변 사람들과 적극적으로 소통하고 호흡을 맞추어야 한다.
67년 말 한마디에 천 냥 빚도 갚는 법이다.
79년 무리하지 말고 자신의 형편과 능력에 맞출 것.
91년 부드럽고 친절한 태도가 뜻밖의 행운을 부른다.
03년 꾸준한 노력 속에서 예상하지 못한 좋은 기회가 찾아올 수 있다.
● 원숭이
44년 새로운 희망이 보이고 주변 분위기도 좋아진다.
56년 도모하는 일에 새로운 계기가 생긴다.
68년 마음을 열고 독단보다는 서로 의논하여 결정할 것.
80년 자신의 위치에서 본분을 다할 것.
92년 운수 좋은 날, 힘은 좀 들어도 행복이 넘친다.
04년 넓은 시야와 열린 마음이 새로운 기회를 크게 넓혀 줄 수 있다.
● 닭
45년 아까워도 과감히 포기할 수 있는 지혜 필요.
57년 자존심은 버려라, 백지장도 맞들면 낫다.
69년 상대방의 입장에서도 깊이 생각해볼 것.
81년 도와주려면 확실하게 도와주어라.
93년 작은 일에도 늘 감사하는 마음 갖기.
05년 서두르기보다 천천히 돌아가는 선택이 더 좋은 결과를 만든다.
● 개
46년 상대방에게 내 마음을 먼저 열어야 한다.
58년 겉치레보다는 마음이 편한 것을 선택할 것.
70년 들어오는 것도 있지만 나가는 것도 만만치 않다.
82년 보다 꼼꼼하게 살피는 지혜가 필요하다.
94년 친절이 인품이니, 가급적 상냥한 모드로 일관할 것.
06년 감정에 치우치지 않는 냉정한 판단이 문제 해결에 도움이 된다.
● 돼지
47년 명예가 따르고 만인에게 축복받는 기상이다.
59년 아무리 바빠도 식사는 제때 챙겨라.
71년 급하게 결정하지 말고 시간을 두고 생각할 것.
83년 윗사람이나 경험이 많은 사람의 말을 존중해라.
95년 도전 정신과 배운다는 자세로 임할 것.
07년 익숙한 일이라도 다시 한번 확인하는 신중함이 필요한 하루다.
인천철학관 박성희 원장
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