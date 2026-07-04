[오늘의 운세/7월 5일]

● 쥐
48년 집착하지 말고 마음을 비울 것.
60년 마음 비우고 건강에 신경 쓸 것.
72년 겸손의 미덕으로 절제와 양보가 필요.
84년 장기적인 안목의 투자와 계획을 세우기에 유리한 시기다.
96년 주어진 일에 불만 갖지 말고 충실하게 임할 것.
08년 마음을 안정시키면 복잡했던 일도 차분하게 정리될 수 있다.
● 소
37년 오늘은 잠시 지나온 삶을 뒤돌아볼 것.
49년 자신감을 가지고 적극적으로 임할 것.
61년 찬물이나 찬 음식은 절대 먹지 말고 몸을 따뜻이 할 것.
73년 때론 강함보다 부드러움이 더 효과적.
85년 마음이 가지 않으면 하지 말 것.
97년 걱정보다는 행동으로 옮겨야 좋은 결과를 기대할 수 있는 날이다.
● 범
38년 긍정적이고 즐거운 마음이 건강에 최고.
50년 좋은 소식 들리고 오랜 숙원이 이루어질 수 있다.
62년 부드러운 말 한마디가 행운을 부른다.
74년 명예와 실리 두 마리 토끼 잡을 듯.
86년 먹구름이 걷히고 태양이 뜬다.
98년 직장에서 능력을 인정받을 기회가 생기니 적극성이 중요하다.
● 토끼
39년 모든 고민은 시간이 해결해 준다.
51년 베푼 만큼 돌아온다.
63년 명예도 좋지만 실리도 중요하다.
75년 감정에 끌려도 중심을 잃지는 말 것.
87년 예기치 않은 작은 어려움 들은 전화위복의 기회가 된다.
99년 인간관계에서 배려하는 태도가 큰 신뢰로 이어질 가능성이 높다.
● 용
40년 독단에 의한 일방적인 결정은 금물.
52년 말보다는 행동으로 보여줄 것.
64년 사소한 일로 구설에 휘말릴 수 있으니 언행 주의!
76년 겸손의 미덕과 승자의 아량 필요.
88년 편법이나 융통성보다는 원칙대로.
00년 새로운 도전이 긍정적인 결과로 이어질 가능성이 충분한 하루다.
● 뱀
41년 변화는 발전이다, 옛것도 좋지만 집착은 금물.
53년 오랜 고민 사라지고 유쾌한 하루.
65년 자연식 위주의 식사가 건강을 지킨다.
77년 매사에 좀 더 적극적으로 임할 것.
89년 서북방에 구설이요 동남방에 반가운 소식.
01년 무리한 계획보다는 현실적인 선택이 더 좋은 결과를 가져온다.
● 말
42년생 몸은 바쁜데 실속이 적을 수 있다.
54년생 작은 것에 연연하지 말고 기본에 충실 할 것.
66년생 미래도 중요하지만 현재에 충실할 것.
78년생 편법이나 요령보다는 정면승부가 좋다.
90년생 우정도 좋지만 냉정히 판단해라.
02년 사소한 약속이라도 가볍게 넘기지 않는 자세가 중요한 시기다.
● 양
43년 가급적 아랫사람들이 하는 일에 관여하지 말 것.
55년 전통에만 머물지 말고 변화를 줄 것.
67년 능력에 맞게 처리할 것. 지나치면 모자람만 못한 법.
79년 가급적 사소한 약속도 꼭 지켜라.
91년 먹을 복이 생기거나 칭찬받을 일 있다.
03년 꾸준히 노력해온 일이 결실을 맺으며 보람을 느끼게 된다.
● 원숭이
44년 금전에 지나치게 집착하지 말 것.
56년 한 발씩 양보하고 힘과 마음을 모으면 잘 풀려 나간다.
68년 여러 가지 손대지 말고 한 가지만.
80년 강함보다는 부드러움이 더 좋다.
92년 사소한 일에도 신중을 기할 것.
04년 새로운 인연이 들어오며 삶에 긍정적인 변화가 생길 수 있다.
● 닭
45년 육체적으로 무리한 일은 하지 말 것.
57년 건강에 적신호! 무리 하지 말 것.
69년 아까워도 과감히 포기할 수 있는 지혜 필요.
81년 일은 바쁘지만 순조롭게 진행 된다.
93년 주위 사람들과 좀 더 친하게 지낼 것.
05년 집중력이 높아져 학업이나 업무에서 좋은 성과를 기대할 수 있다.
● 개
46년 따뜻한 물과 따뜻한 음식이 건강을 지킨다.
58년 자녀들 일은 자녀에게 맡겨 둘 것.
70년 꼼꼼하게 챙기지 않으면 후회할 일 생긴다.
82년 잠시의 외로움 뒤에 큰 기쁨이 온다.
94년 줄 수 있을 때 주어라, 밥 사주는 것에 인색해 하지 말라.
06년 협력과 조화가 좋은 성과를 만들어 낸다.
● 돼지
47년 육식보다는 채식이 건강에 더 좋다.
59년 두 번만 더 생각하고 결정지을 것.
71년 새것이나 유행에 관심 가져 보는 것도 좋다.
83년 실리도 중요하지만 명분과 원칙이 우선.
95년 포기하지 말고 끝까지 최선을 다할 것.
07년 새로운 기회를 잡을 수 있는 긍정적인 흐름이 강하게 들어온다.
인천철학관 박성희 원장
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