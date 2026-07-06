에이티즈, 빌보드 200서 세번째 1위… 2020년대 최다 톱10 그룹

8인조 보이그룹 에이티즈가 미국 빌보드 메인 앨범 차트 ‘빌보드 200’에서 세 번째로 1위를 기록했다.
빌보드가 5일(현지 시간) 공개한 차트 예고 기사에 따르면 에이티즈의 열네 번째 미니앨범 ‘골든 아워 : 파트 5(GOLDEN HOUR : Part.5)’는 빌보드 200 정상에 올랐다. 에이티즈가 이 차트 1위에 오른 것은 2023년 낸 정규 2집 ‘더 월드 에피소드 파이널 : 윌(THE WORLD EP. FINAL : WILL)’, 2024년 미니 11집 ‘골든 아워 : 파트 2(GOLDEN HOUR : Part.2)’에 이어 세 번째다.
이번 앨범은 올리비아 로드리고의 ‘유 심 프리티 새드 포 어 걸 소 인 러브(YOU SEEM PRETTY SAD FOR A GIRL SO IN LOVE)’, 드레이크의 ‘아이스맨(ICEMAN)’ 등을 제치고 정상을 차지했다. 음반 판매량 22만3000장, 스트리밍 횟수를 음반 판매량으로 환산한 수치(SEA) 5000장 등을 합산해 총 22만8000장의 ‘앨범 유닛’을 기록했다.
에이티즈는 미니 8집 ‘더 월드 에피소드 1 : 무브먼트(THE WORLD EP.1 : MOVEMENT)’로 ‘빌보드 200’ 차트 10위권에 첫 진입한 이후 모두 9개의 앨범이 연이어 톱 10에 들었다. 빌보드는 “에이티즈는 2020년대 들어 가장 많은 빌보드 200 톱10 앨범을 보유한 그룹”이라고 설명했다.
에이티즈의 미니 14집은 본능과 감각이 앞서는 순간을 유쾌하게 만끽하는 에이티즈의 모습을 담아낸 앨범이다. 타이틀곡 ‘배드(BAD)’를 비롯해 ‘마마시타(MAMACITA)’, ‘톡신(TOXIN)’, ‘폴린(Fallin)’, ‘바디(Body)’까지 5곡이 실렸다.
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