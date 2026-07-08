“육체적 욕구 해결 탓 안해” 전원주, 과거 남편 외도에 쓴 편지 보니

전원주는 7일 자신의 유튜브에 ‘전원주 집정리 2탄’이라는 제목으로 27분 21초 분량의 영상 한 편을 올렸다. 그는 안방을 정리하던 중 수십년 전 남편에게 쓴 편지가 나오자 “친구가 (내 남편이) 바람이 났다고 알려주더라”며 “그날 저녁에 (남편이) 들어오면 싸움할 것 같아서, 싸움하기 싫어서 쓴 것”이라고 설명했다. 해당 편지에는 “차분한 기분으로 읽어달라”며 “당신을 직접 보면서 얘기하고 싶었지만 그렇게 되면 당신은 구구한 변명을 하느라 거짓말할 것이고 나는 또 나대로 언성을 높이며 추한 모습을 보일 것 같아 글을 쓰기로 한 것”이라고 쓰였다.
전원주가 작성한 편지 내용에 주위에서는 “너무 멋있다”라는 반응이 나왔다. 제작진에 따르면 편지 말미에는 “육체적 욕구를 해결하는 건 탓하지 않겠다. 다만 내게 그런 잡음이 들려오지 않게 조심해달라”고 적혔다. 옆에 있던 전원주의 며느리는 “남편이 바람을 피우면 화가 날 텐데 어떻게 감정을 누르고 이성적으로 쓰셨느냐”고 놀라워했다. 전원주는 “싸움할까 봐”라며 “이렇게 해야 한다. 싸움하면 안 된다”고 말했다. 전원주가 남편의 외도 사실을 밝힌 것은 이번이 처음은 아니다. 과거에도 남편의 외도 사실을 언급하며 “상대만 셋”이라고 했다.
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