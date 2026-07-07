“하루 6000㎉ 먹고 블루라이트 차단”…‘괴물 공격수’ 홀란드의 건강 루틴

2026 국제축구연맹(FIFA) 월드컵 브라질과의 16강전에서 경기 중인 노르웨이 공격수 에를링 홀란드. 홀란드는 하루 6000㎉ 식단과 수면, 회복 루틴 등 철저한 자기관리로 최고의 경기력을 유지하고 있다. 게티이미지코리아

홀란드는 매일 훈련과 경기로 많은 에너지를 소모하는 만큼 하루 약 6000㎉를 섭취한다. 그는 가공식품보다 자연식품을 중심으로 식단을 구성한다.다만 전문가들은 일반인이 이 같은 식단을 그대로 따라 해서는 안 된다고 조언한다. 포화지방이 많은 적색육을 과도하게 섭취하면 심혈관질환 위험이 높아질 수 있어 일반인은 살코기와 식이섬유, 채소, 통곡물 중심의 식단이 권장된다.

홀란드는 전담 물리치료사 마리오 파푼디(Mario Pafundi)와 함께 경기 준비와 회복, 부상 관리를 진행한다.맨체스터 시티 선수들은 비타민 D와 프로바이오틱스, 오메가3 등 기본적인 영양 보충도 함께 하는 것으로 알려졌다.홀란드는 여러 차례 인터뷰에서 “인생에서 가장 중요한 것은 잠”이라고 강조했다.홀란드는 “인생과 선수 생활을 위해 쉽게 바꿀 수 있는 작은 것부터 최대한 최적화하려고 한다”고 말했다.

■ 팩트필터｜홀란드의 건강 루틴

· 하루 약 6000㎉를 섭취하지만 가공식품보다 자연식품을 우선한다.

· 일반인은 적색육 과다 섭취보다 살코기와 채소, 식이섬유 중심 식단이 권장된다.

· 고관절 스트레칭과 냉온요법, 적색광 치료 등 다양한 회복 루틴을 병행한다.

· 아침에는 햇볕을 쬐고, 저녁에는 블루라이트를 걸러주는 안경으로 수면의 질을 관리한다.