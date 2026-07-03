‘제2의 카리나’ 권은지, 63kg→39kg 감량…“일주일에 한 번씩 쓰러졌다”

배우 강예원이 비만치료제를 이용한 다이어트에 대한 자신의 생각을 솔직하게 밝혔다. 함께 출연한 모델 권은지는 63kg에서 39~40kg까지 감량한 경험을 공개하며 극단적인 다이어트 과정을 털어놨다.
지난 2일 유튜브 채널 ‘광예원’에는 ‘’제2의 카리나‘ 권은지를 집에 초대했습니다’라는 제목의 영상이 공개됐다.
이날 강예원은 집으로 초대한 권은지와 직접 만든 햄버거를 먹으며 다이어트와 몸매 관리에 대한 이야기를 나눴다.
강예원은 “예전에 살쪘다는 소문이 있더라. 몇 kg이었냐”고 물었고, 권은지는 “63kg이었다. 지금은 39~40kg 정도를 유지하고 있다”고 답했다.
이를 들은 강예원은 “나보다 훨씬 말랐다. 그냥 걸어 다니는 인형 몸 같다”고 놀라워했다.
이어 “안 어지럽냐”고 건강을 걱정하자 권은지는 “안 어지럽다”며 “카메라에는 실제보다 더 부하게 나오기 때문에 이 정도는 돼야 화면에서 정상적으로 보인다”고 말했다.
대화는 최근 화제가 되고 있는 비만치료제로 이어졌다.
강예원이 “혹시 위고비나 마운자로를 사용하냐”고 묻자 권은지는 “한 번도 안 해봤다”고 답했다.
이에 강예원은 “위고비나 마운자로 같은 건 하면 안 된다”며 자신의 생각을 밝혔다.
그는 “주사를 맞은 사람들을 보면 피부가 자글자글하고 건조하게 늙는 느낌이 든다”며 “수분이 빠지는 것 같은 느낌이라 살을 빼더라도 그런 방식은 하지 않았으면 좋겠다”고 말했다.
권은지는 “제 주변 모델들은 사용하는 사람이 정말 많다”면서도 자신은 다른 방법을 택했다고 설명했다.
그는 “저는 무작정 굶었다. 일주일에 한 번씩 쓰러질 정도였는데도 버텼다”며 “다이어트를 하고 나서 SNS 팔로워도 많이 늘고 인지도도 높아졌다”고 털어놨다.
이를 들은 강예원은 “다이어트가 중독이 된 것 같다. 멈추기가 쉽지 않겠다”고 안타까운 반응을 보였다.
한편 위고비와 마운자로는 원래 비만과 대사질환 치료를 위해 개발된 전문의약품으로, 반드시 의료진의 진료와 처방에 따라 사용해야 하는 약물이다. 개인의 건강 상태에 따라 효과와 부작용이 다를 수 있어 전문가와 충분한 상담이 권장된다.
배정한 기자 hani@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0