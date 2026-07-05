53세 바비킴, 결혼 4년만에 딸 아빠 됐다

  • 동아일보

  • 입력 2026년 7월 5일 18시 48분

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가수 바비킴/ 사진제공=어트랙트
가수 바비킴/ 사진제공=어트랙트
가수 바비킴(53)이 결혼 4년 만에 딸을 품에 안았다.

5일 뉴스1에 따르면 소속사 어트랙트 관계자는 “지난달 바비킴의 아내가 딸을 출산해 조리원에 있다”며 “현재 산모와 아이 둘 다 건강한 상태”라고 밝혔다.

1994년 데뷔해 ‘일년을 하루같이’ ‘고래의 꿈’ ‘소나무’ ‘사랑…그 놈’ 등의 히트곡으로 사랑을 받아온 바비킴은 2022년 6월 15세 연하의 비연예인과 결혼했다.

박성진 기자 psjin@donga.com
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