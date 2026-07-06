광주 찾은 배재고 교장, 눈물의 사과…야구부 주장 “인성 중요 깨달아”

경기 도중 5·18민주화운동을 희화화하는 조롱성 응원으로 비판받은 배재고 야구부가 6일 상대 팀이었던 광주제일고를 방문해 사과했다. 사건이 발생한지 일주일 만이다. 배재고 교장을 비롯해 야구부 주장과 감독 등은 각자 준비한 자필 사과문을 낭독했다. 이효준 교장은 이 과정에서 눈물을 보이기도 했다.
배재고 야구부원과 학부모 일부, 교직원 등 80여 명은 이날 오후 광주제일고를 찾아 5·18 폄훼 구호 사건에 대해 사과를 전했다. 배재고 야구부 주장은 이 자리에서 “저희가 광주에 발을 딛는 것만으로도 불편하셨을텐데 귀한 시간 마련해 주신 광주일고 관계자들과 광주일고 선수들께 진심으로 감사드린다”는 내용의 사과문을 낭독했다. 앞서 지난달 29일 열린 청룡기 전국고교야구선수권대회에서 배재고 야구부 일부 선수들은 “스타벅스 가야지” “탱크 데이” 등 스타벅스코리아의 ‘5·18 탱크데이’ 이벤트를 연상시키는 구호를 외쳐 논란이 됐다.
배재고 야구부 주장은 “선수들의 부적절한 발언과 행동들로 인해 마음의 큰 상처를 입은 광주제일고 선수들과 학부모, 광주 시민들께 진심으로 사과드린다”며 “이번 사건으로 모든 선수들이 진심으로 깊이 반성하고 있으며 야구를 떠나서 인성이나 태도가 인생에서 얼마나 중요한지 깨닫고 다시 한 번 배우게 됐다”고 반성했다. 이어 “정신적으로 큰 피해와 힘듦을 겪게 한 점, 하면 안 되는 행동이었고 일어나면 안 되는 상황이었는데 많은 고통을 드렸다”며 “정말 진심으로 사과드린다”고 했다. 이후 양팀 주장은 악수를 나누며 화해하는 시간을 가졌다.
광주일고 측은 고개 숙인 배재고 야구부를 다독였다. 이규연 광주일고 교장은 “양교 모두 자랑스러운 역사를 가진 명문학교다. 선배들이 이룬 자랑스러운 전통이 한순간에 부정되지 않도록 해야 한다”며 “배재고 학생들, 고개 들고 어깨 펴라. 더 잘살기 위해 어깨를 움츠리지 말고 다음에 광주일고 학생을 만나면 멋진 승부를 펼쳐 주는 게 용서를 구하는 가장 멋진 모습”이라고 했다. 광주일고 야구부 감독도 “사람은 누구나 실수를 한다”며 “그 실수는 반성하면 된다. 다시 그라운드에서 만난다면 정정당당하게 멋진 경기를 펼치자”고 말했다.
대한야구소프트볼협회는 사건이 알려진 직후 배재고에 ‘전국 대회 6개월 출전 금지’ 중징계를 내렸다. 배재고는 응원을 주도한 학생 2명을 생활교육위원회에 회부하는 등 징계 절차에 돌입했다. 정치권에선 징계 수위와 관련해 갑론을박이 이어졌다. 더불어민주당 이개호 의원은 성명서를 내고 야구부 해체를 요구했다. 반면 국민의힘과 개혁신당에선 학생들의 행위는 부적절했으나 징계가 과하다는 의견이 나왔다. 이에 일각에선 사과를 전달한 후 배재고에 내려진 징계가 경감될지에도 관심이 쏠리고 있다.
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