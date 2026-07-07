“딸만 셋인데 상주는 남자여야 한다고”…고아성, 모친상 때 분통

고아성은 5일 유튜브 채널 ‘여의도 육퇴클럽’을 통해 김민경, 찰스엔터와 ‘딸’을 주제로 이야기를 나눴다. 이날 방송에선 장례문화와 관련한 익명의 사연이 전해졌다. 사연자는 “어릴 때 알바(아르바이트)하던 곳 언니가 아버지가 갑자기 돌아가셨는데 언니밖에 가족이 없었다. 근데 그 언니가 그때 소개팅한 남성이 있었는데 주변 어른들이 그 남성을 상주로 세웠다”며 “그게 너무 이상했었는데 심지어 분향소 소개 상주 이름에 그 남성 이름이 올라갔다”고 했다.
고아성은 이 사연에 크게 공감했다. 그는 “내가 경험자”라며 “난 어머니가 돌아가셨고 아빠가 없고 세 자매인데 엄마가 돌아가셨을 때 난리가 났다. 남자(형제)가 없으니까 상주 자리가 없다고”라고 떠올렸다. 어린 시절 아버지를 떠나보낸 고아성은 2021년 모친상을 당했다. 그는 “(외)삼촌이 있는데 친하진 않았다”면서도 “주변에서 남성을 상주로 세워야 한다고 해서 자매들도 정신이 없으니까 그래야 하는 줄 알고 삼촌을 (상주 자리에) 앉혔다”고 이야기했다.
하지만 삼촌은 하루 만에 상주 자리에서 내려왔다고 한다. 고아성은 “결국 세 자매가 알아서 했다”며 “저도 안될 줄 알았는데 (남성이 상주로 서지 않아도) 다 가능하다”며 “괜히 엄마랑 친하지도 않았던 사람들이 무슨 역할을 하고 있는 게 열받더라”고 말했다. 그러면서 “영정사진을 들고 있다거나 등 사실 여성들도 할 수 있는건데 원래부터 있던 관례 때문에 그런 것 같다”고 말했다.
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