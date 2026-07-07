80대에도 걸음 빠른 사람, 인지 저하 위험 또래의 ‘절반’ [노화설계]

연구진은 알츠하이머병이나 치매가 없는 80세 이상 고령자 약 4900명이 포함된 여러 장기 노화 연구 자료를 분석했다.
참가자들은 일정 거리를 걷는 속도 검사를 받았다. 분석 결과 슈퍼 무버는 연구 기간 동안 새로운 인지장애 발생 위험이 일반 고령자보다 51% 낮았다.
구체적으로 슈퍼 무버는 기억력 관련 인지 기능 저하가 더 느렸고, 기억력 외 다른 인지 기능 저하도 더 천천히 진행됐으며, 기억 형성과 밀접한 관련이 있는 뇌 부위인 해마의 특정 영역 부피가 더 잘 유지됐다.
이번 연구는 고령자의 걷는 속도가 개인의 전반적인 신체와 뇌 건강 상태를 나타내는 중요한 지표일 수 있음을 시사한다.
전문가들은 빠르게 걷는 능력이 근육량과 근력, 심혈관 건강, 폐 기능, 신경 기능 등이 조화롭게 작동한 결과라고 설명한다.
노인의학·내과 전문의인 아밋 사이니 박사는 “걷기 능력은 여러 신체 시스템이 함께 작동해야 하는 만큼 전반적인 건강 상태를 보여주는 지표”라고 설명했다.
이번 연구에 참여하지 않은 사이니 박사는 미국 공영 라디오 방송 NPR과 인터뷰에서 “걷는 동안 심장은 더 빠르게 뛴다. 심장 박동수가 높아지면 혈액은 근육뿐 아니라 뇌와 신경, 그리고 신체의 다른 여러 기관으로도 공급된다”고 말했다. 이어 “폐 역시 조금 더 빠른 속도로 호흡하게 되는데, 이러한 과정은 폐를 더 활발하고 건강하게 유지하는 데 도움이 된다”고 덧붙였다.
슈퍼 무버는 근육량과 근력 등 신체 기능을 더 잘 유지하고 있을 가능성이 높다.
근육은 단순히 몸을 움직이는 조직이 아니라 운동 중 다양한 신호 물질을 분비하는 내분비 기관 역할도 한다. 근육에서 분비되는 일부 마이오카인(Myokine)은 염증 조절과 대사 개선 등에 관여하는 것으로 알려져 있다.
건강한 근육 활동은 뇌 혈류 개선, 염증 조절, 뇌세포 보호와 관련된 물질 분비 등을 통해 인지 건강과 연결될 가능성이 있다.
치매와 관련된 흥미로운 점도 관찰됐다.
일부 슈퍼 무버의 뇌에서는 알츠하이머병의 주요 병리인 비정상 단백질 침착(플라크)과 신경섬유 엉킴이 발견됐지만 생전에는 치매 증상이 나타나지 않았다.
연구진은 이것이 꾸준한 움직임과 활동적인 생활이 노화 과정에서 뇌가 변화하더라도 기능을 유지하는 회복력을 높일 가능성을 보여준다고 설명했다.
슈퍼 무버처럼 뛰어난 신체·인지 기능을 오래 유지하는 데는 유전적 요인도 작용할 가능성이 있다.
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