90세 신구 “술집 문 열고 들어갈 때가 제일 행복” 입담 여전

배우 신구가 90세에도 변함없는 유쾌한 입담과 애주가 면모를 보여 화제를 모으고 있다.
6일 공개된 유튜브 ‘짠한형 신동엽’ 말미에는 다음 회 게스트인 신구, 조달환, 이상윤의 출연 장면이 선공개됐다. 연극 ‘베니스의 상인’ 출연을 앞둔 세 사람은 신동엽과 함께 술자리를 가지며 특유의 유쾌한 분위기를 만들었다.
신동엽이 신구의 나이를 묻자 조달환은 “작년에 구순잔치를 하셨다”고 소개했고, 신구는 “어느새 나이를 그렇게 먹었다”며 웃음을 지었다.
신구는 술에 대한 남다른 애정을 드러내며 “술 마시는 분들은 즐겁게 마셔야 한다”, “공짜 술이 맛있어”라고 특유의 여유로운 농담을 이어갔다.
조달환은 평소 신구의 명언도 공개했다. 그는 “‘선생님은 술 한잔하는 게 제일 좋으시죠?’라고 물었더니 ‘그건 중요하지 않아. 술집 문 열고 들어갈 때가 제일 행복해’라고 하셨다“며 ”술집 문 열고 나올 때가 가장 슬프다고 하셨다”고 전해 현장을 웃음바다로 만들었다.
맥주를 마시던 신구는 신동엽이 “맛있죠?”라고 묻자 “더워서 시원해”라고 답하며 자신의 대표 광고 유행어인 “니들이 게맛을 알아?”를 패러디했다. 신구는 “니들이 신동엽을 알아?”라고 외쳐 웃음을 더했다.
신구는 1936년생으로 국내 최고령 현역 배우 가운데 한 명이다. 지난 2022년 심부전증으로 심장박동기 삽입술을 받은 뒤에도 건강을 회복해 꾸준히 연극 무대와 방송 활동을 이어가고 있다.
배정한 기자 hani@donga.com
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