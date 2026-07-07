종합특검, 김건희 최측근 유경옥 조사…상당 부분 진술 거부

2차 종합특검(특별검사 권창영)이 7일 김태효 전 국가안보실 1차장에 대해 구속영장을 청구했다. 김 전 차장은 2024년 12‧3 비상계엄 다음 날 안보실 직원을 불러 “윤석열 (당시) 대통령 지시”라며 미국 등 우방국에 전할 메시지를 받아적게 한 혐의(내란 중요임무 종사 등)를 받는다. 당시 메시지에는 “계엄은 헌법적 테두리 내에서 한 정치적 시위”라는 내용이 담긴 것으로 알려졌다.
앞서 특검 조사에서 김 전 차장은 윤 전 대통령의 지시가 있었다는 사실은 인정하면서도 “미친 줄 알았다”며 당시 윤 전 대통령의 지시를 원색적으로 비난한 것으로 전해졌다. 다만 하급자들이 메시지 작성과 전달을 주도했다며 자신의 혐의는 부인했다.
한편 특검은 이날 윤 전 대통령 부인 김건희 여사의 최측근인 유경옥 전 대통령실 행정관을 특정범죄가중법상 알선수재 방조 혐의로 불러 조사했다. 유 전 행정관은 2022년 대통령 관저 이전 공사 당시 김 여사와 친분이 있는 업체 21그램이 김 여사에게 디올 의류 등 금품을 건네는 과정에 관여한 혐의를 받는다.
이날 오전 9시 50분쯤 경기 과천시 특검 사무실에 도착한 유 전 행정관은 ‘21그램이 김 여사에게 디올 재킷을 제공한 사실을 알았나’ ‘금품이 관저 공사 수주와 관련 있다고 인식했나’ 등의 질문에 답하지 않은 채 들어갔다. 유 전 행정관은 이날 조사에서도 상당수의 질문에 답하지 않은 것으로 파악됐다. 또 특검은 김 여사의 도이치모터스 주가조작 사건 관련 ‘황제 조사’ 의혹과 관련해 이원모 전 대통령인사비서관을 참고인 신분으로 불러 조사했다.
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