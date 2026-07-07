李, 나토 정상회의서 “무기체계 함께 연구·생산·운용하자”

李 “韓-나토, 방위산업 2.0 격상 제안
무기 생산-글로벌 공급망이 억제력 본질
韓, 신뢰의 조건 충분…검증된 기술력”
이재명 대통령이 7일(현지 시간) 튀르키예에서 열린 북대서양조약기구(NATO·나토) 정상회의에서 “무기체계를 함께 연구하고, 함께 생산하며, 함께 운용하는 ‘한-나토 방위산업 파트너십 2.0’으로 격상해 나가자”고 제안했다.
이 대통령은 이날 오후 나토 방위산업포럼에 참석해 ‘공동의 가치, 더욱 강한 산업기반’을 주제로 한 세션 기조발언에서 “첨단기술의 공동연구를 과감하게 확장해야 한다”며 이같이 말했다. 이어 “우리가 함께 연구 개발하는 과정은 기술의 표준을 일치시키고 혁신의 방향을 공유하는 가장 확실한 방법”이라며 “한국이 참여하는 나토의 탄약, 우주 분야 협력 프로그램처럼 더 많은 공동연구 프로그램을 기획하고 추진해 나가기를 희망한다”고 했다.
이 대통령은 “인공지능(AI)과 드론, 로봇과 같은 첨단기술의 군사적 활용이 전쟁의 승패를 가르는 핵심 요소가 되고 있다”며 “무기를 신속하고 안정적으로 생산하는 것과 함께 글로벌 공급망을 얼마나 견고하게 유지할 수 있는지가 억제력의 본질이 되고 있다”고 했다. 이어 “첨단기술을 개발하는 연구소와 무기를 생산하는 산업 현장이 곧 국가 안보의 최전선이 되고 있다”며 “방위산업 기반 그 자체가 국가의 생존을 좌우하는 시대, 우리가 협력을 논의해야 하는 이유”라고 설명했다.
이 대통령은 기술과 생산력만큼 ‘신뢰’가 중요하다는 점을 강조하며 “대한민국은 신뢰의 조건을 충분히 갖추고 있다”고 했다. 이 대통령은 우리나라가 폴란드와 독일, 프랑스 등 나토 동맹국들과 협력을 이어오고 있는 것을 언급하며 “대한민국의 안정적인 생산 역량과 검증된 기술력이 나토의 오랜 노하우와 합쳐진다면 양측의 안보 역량은 지금보다 훨씬 강력해질 것이 분명하다”고 말했다. 그러면서 “행동은 더 과감해야 하고 협력은 더 빠르게 이뤄져야 한다”고 했다.
이 대통령은 “급변하는 안보 환경에서 스스로를 지키려는 강한 의지를 가진 국가들이 더 단단하게 연대할 때 세계는 비로소 더 안전해질 것이 분명하다”며 “대한민국이 가장 신뢰할 수 있는 파트너가 될 것”이라고 말했다. 이 대통령이 나토 정상회의에 참석한 것은 취임 후 이번이 처음이다. 청와대는 이번 정상회의를 계기로 세계 국방비의 55%를 차지하는 최대 방산시장인 나토 동맹국들을 상대로 방산협력을 본격적으로 추진한다는 구상이다.
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