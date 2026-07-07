김민석 맞받은 정청래…“총리가 ‘당대표 로망’ 말한게 자기정치”

“난, 당대표 취임후 인선 탕평책
단독 인터뷰 한차례도 안했다
지방선거때 내 사람 안 꽂아”
더불어민주당 당대표 연임을 노리고 있는 정청래 전 대표가 당권 경쟁자인 김민석 전 국무총리를 겨냥해 “현직 국무총리가 TPO(시간·장소·상황)에 맞지 않게 ‘당대표 로망’ 발언을 함으로써 평지풍파를 일으킨 것이 대표적 자기 정치 사례”라고 비판했다. 전날 김 전 총리가 당대표 출마를 선언을 하며 “지난 1년, 자기정치의 폐해가 당과 당정협력을 혼선에 빠뜨렸다“고 말한지 하루 만에 맞받은 것이다.
정 전 대표는 이날 자신의 페이스북에 ”누가 ‘저 사람은 자기 정치를 하고 있다’고 주장했다면, 정작 본인도 자기 정치를 하고 있는 것“이라며 이렇게 말했다. 정 전 대표는 김 전 총리의 실명을 언급하지는 않으면서도 자신이 ‘정말 자기 정치를 했는지 따져보겠다’며 각종 근거를 들어 반박했다.
그는 “당대표 취임 후 당직 인선에 탕평책을 썼다”며 “전당대회 때 저를 돕지 않은 사람들을 중요 당직에 배치했는데도 자기 사람 챙기기라는 비판이 나온 기억이 없다”고 말했다. 이어 “당대표 재임 기간 지면 단독 인터뷰를 한 차례도 하지 않았다”며 “자기 정치를 하려면 언론 인터뷰를 많이 해야 하는데, 저는 지금은 이재명 대통령의 시간이라고 생각했다”고 했다.
또 “지방선거 때 자기 사람을 꽂지 않았다”며 “당원주권 시스템 경선을 했다”고 말했다. 그는 1인1표제 도입에 대해선 “결국 권력 내려놓기이자 자기 정치 버리기”라며 “1인 1표제는 사적이익의 차원이 아닌 공적인 가치”라고 주장했고, 조국혁신당과의 합당 추진에 대해서도 “합당에 원칙적으로 동의한다면서 실질적으로 반대해서 무산시킨 것이 오히려 자기 정치 아닌가”라고 반문했다.
정 전 대표는 이어 “당정청이 조율해서 검찰개혁, 사법개혁, 언론개혁의 많은 입법성과를 냈다”며 입법성과를 강조했다. 그는 “자기정치라면 부당하고 억울한 공격에 일일이 대응했을 텐데 저는 그냥 묵묵히 참으면서 일을 했다”며 “당의 단합을 위해 평지풍파를 경계한 것”이라고 덧붙였다.
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