오윤아, 비연예인과 재혼…“발달장애 아들 편하게 받아들여줘”

배우 오윤아가 이혼 11년 만에 재혼 소식을 직접 전했다.
오윤아는 3일 자신의 유튜브 채널 ‘Oh!윤아’에 ‘오윤아 새출발’이라는 제목의 영상을 공개하고 “제가 결혼을 하게 됐다”며 재혼 사실을 밝혔다. 남편은 비연예인이다.
오윤아는 영상을 통해 “여러분께 이 소식을 전해야 하지 않을까 싶었다. 유튜브에서 처음 공개하는 것”이라며 눈물을 보이기도 했다.
그는 “늘 좋은 짝을 만나 행복하게 사는 모습을 보고 싶다고 응원해 주신 구독자분들이 많았다”며 “진심으로 응원해 주신 분들께 가장 먼저 유튜브를 통해 알리고 싶었다”고 말했다.
이어 “오랜 시간 아이를 혼자 키웠고 아이가 제 삶의 가장 큰 우선순위였다”며 “누군가에게 부담을 주고 싶지 않아 평생 그렇게 살아야겠다고 생각했는데 정말 좋은 분을 만나 결혼을 결심하게 됐다”고 털어놨다.
오윤아는 “남편의 부모님도 너무 좋은 분들이셔서 아들을 정말 손자처럼 받아주셨다”며 “쉽지 않은 일인데 ‘인연이 아니면 가능할 수 없겠다’는 생각이 들었고, 남편도 아이를 편안하게 받아들여 자연스럽게 결혼으로 이어졌다”고 덧붙였다.
또 “결혼을 결심한 지는 조금 됐지만 어떻게 이야기해야 할지 몰라 조심스러웠다”며 “상대가 비연예인이라 더 조심스러운 부분이 있다. 결혼했다고 달라진 것은 없고 앞으로도 열심히, 즐겁게 살아가겠다. 많이 응원해 달라”고 당부했다.
인기 레이싱걸 출신으로 2007년 결혼한 오윤아는 같은 해 아들을 출산했으며, 2015년 이혼한 뒤 발달장애가 있는 아들을 홀로 양육해 왔다.
송치훈 기자 sch53@donga.com
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