DJ 생가 이어 봉하마을 찾은 정청래 “정치 출발점은 노무현 정신”

더불어민주당 당권 주자인 정청래 전 대표가 고(故) 김대중 전 대통령과 노무현 전 대통령을 연이어 참배하며 자신의 정통성을 거듭 강조했다.
정 전 대표는 5일 페이스북에 ‘노짱님, 사무치게 그립습니다’라는 제목의 글을 올리고 경남 김해 봉하마을을 방문한 사진 여러 장을 올렸다.
그는 “광주에서 콩이면 대구에서도 콩인 나라, 특권과 반칙 없는 사람 사는 세상, 동북아 물류중심국가, 한반도 평화, 정의가 강물처럼 흐르는 나라, 불의에 굽신거리지 않아도 되는 정의로운 국가, 깨어있는 시민의 조직된 힘. 오늘 봉하에 와서 노무현의 꿈을 생각한다”고 적었다.
이어 “꽃이 지고 나서야 봄인 줄 알았다”며 “노무현 대통령께서 늘 주장하셨던 시대적 소명이 요즘 들어 부쩍 가슴을 파고든다”고 밝혔다.
정 전 대표는 “저는 노사모 회원”이라며 “우리는 노사모에 가입했든 안 했든 노무현을 사랑하는 사람들이다. 노사모에서 수평적 리더십을 학습했고 권위주의 타파, 지역감정 타파, 국민통합을 외쳤다”고 했다.
그러면서 “세계 최초의 인터넷 대통령으로 정치개혁을 주창한 노무현 대통령 덕분에 저도 공천을 받고 국회의원이 될 수 있었다”며 “정청래 정치의 출발점이 노무현 정신이었다”고 강조했다.
그는 “노무현 대통령께서 ‘정치인은 항상 옳은 선택을 해야 한다. 두 길이 모두 옳다면 나에게 손해가 가는 옳은 길을 선택하라’고 말씀하셨다”며 “이것이 저의 정치적 판단과 선택의 등불이 됐다”고 말했다.
또 “국민과 당원과의 의리를 지키겠다. 민주주의와의 의리를 지키겠다. 역사와의 의리를 지키겠다. 노무현 대통령님과의 의리를 지키겠다. 이재명 대통령과의 의리를 지키겠다”고 덧붙였다.
정 전 대표는 “봉하에 와서 새삼 검찰개혁을 완수하겠다고 다짐했다”며 “검찰의 칼에 수많은 사람들이 목숨을 잃었다. 노무현 대통령께서 검찰 조사를 받기 위해 봉하에서 서울로, 다시 서울에서 봉하로 오실 때 버스 안에서 얼마나 힘드셨을까 생각하면 할수록 눈물이 난다”고 적었다.
이어 “노무현 대통령께서 떠나신 후 더 많은 노무현 정신이 꽃피어 났다”며 “저도 그 제2의 노무현 중 한 사람”이라고 덧붙였다.
정 전 대표는 전날에는 전남 신안군 하의도에 있는 김대중 전 대통령 생가를 찾아 분향하고 큰절을 올렸다. 그는 “고난으로 불편했던 당신의 아픈 다리 덕분에 대한민국이 똑바로 걸을 수 있었다”며 “다섯 번 죽을 고비를 넘길 때마다 한국의 민주주의는 한 걸음씩 전진했다”고 김 전 대통령을 추모했다.
또 지난해 대선 당시 광주·전남에서 선거운동을 했던 경험을 소개하며 “광주와 전남의 시민 한 분 한 분은 모두 김대중이었다”며 “김대중 대통령은 결코 누구 몇 사람이 독점할 수 있는 분이 아니다. 민주주의와 복지, 평화를 사랑하는 우리 모두 김대중”이라고 강조했다.
아울러 “김대중 대통령의 정신은 앞으로도 이 땅의 민주주의를 키워낼 것”이라며 “이재명 정부의 성공과 검찰개혁 완수, 당원이 주인이 되는 민주당을 위해 당신의 뒤를 묵묵히 따라가겠다. 김대중처럼 생각하고, 김대중처럼 행동하겠다. 행동하는 양심이 되겠다”고 밝혔다.
송치훈 기자 sch53@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0