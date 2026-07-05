바나나보트 타다 목꺾인 40대, 하지마비로 병원행

  • 동아일보

  • 입력 2026년 7월 5일 18시 08분

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뉴시스
물놀이 도중 바나나보트를 타던 40대가 하지마비 증세를 보여 병원으로 이송되는 사고가 발생했다.

5일 소방당국에 따르면 전날 오후 2시 17분경 경기 가평군 가평읍의 한 수상레저시설에서 물놀이를 하던 40대가 하지마비 증상을 보여 병원으로 옮겨졌다.

그는 당시 바나나보트를 타던 중 충격을 받아 목이 한 차례 뒤로 꺾이는 사고를 당한 것으로 알려졌다.

사고 후 하지마비 증세와 함께 팔다리 저림 증상을 호소하던 그는 119구급대에 의해 병원으로 이송됐다.

경찰과 소방당국은 정확한 사고 경위를 조사 중이다.
#바나나보트#물놀이 사고#하지마비
박성진 기자 psjin@donga.com
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