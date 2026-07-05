트럼프 “공산주의, 암처럼 초기에 잘라내야”…한국전쟁 언급도

도널드 트럼프 미국 대통령이 4일(현지 시간) 건국 250주년 기념 연설에서 “공산주의는 실패한 체제이며, 미국은 결코 공산주의 국가가 되지 않을 것”이라고 강조했다.
트럼프 대통령은 이날 미국 워싱턴 D.C. 내셔널 몰에서 열린 건국 250주년 기념행사 연설에서 미국의 건국 정신과 자유, 헌법의 가치를 거듭 강조하며 공산주의를 정면으로 비판했다. 11월 중간선거를 앞두고 지지층의 결집을 호소하려는 의도로 해석된다.
그는 영국으로부터 독립을 이뤄낸 미국의 역사를 언급한 뒤 “공산주의자들이 무슨 말을 하든 그들은 결코 이길 수 없다”며 “우리는 우리나라에 공산주의를 원하지 않는다. 공산주의는 한 번도 성공한 적이 없고 앞으로도 결코 성공하지 못할 것”이라고 말했다. 이어 미국 독립선언서를 언급하며 “우리는 모두 전능하신 하나님의 형상대로 창조됐다”며 “공산주의자는 결코 그렇게 말하지 않을 것”이라고 주장했다.
트럼프 대통령은 미국이 누리는 표현의 자유와 종교의 자유, 법 앞의 평등, 총기 소지 권리 등을 미국 헌법이 보장한 가치로 언급하며 “미국의 건국자들 덕분에 미국인들은 250년이 지난 지금도 지구상에서 가장 위대한 국민으로 남아있다”고 했다.
그는 또 제2차 세계대전 이후 미국이 공산주의에 맞서 싸워온 역사를 거론하며 “미국은 공산주의와의 냉전에서 악에 맞섰다”며 “미국은 결코 공산주의 국가가 되지 않을 것이며 공산주의는 결국 패배하는 체제이고 앞으로도 항상 그럴 것”이라고 말했다. 그러면서 “우리의 전사들은 전 세계 전장에서 공산주의와 싸웠는데 그 위협이 다시 미국에서 고개를 들도록 내버려두지 않을 것”이라며 “암처럼 초기에 잘라내야 한다. 매우 빠르게 제거해야 한다”고 주장했다.
트럼프 대통령은 이날 한국전쟁 장진호 전투 참전용사들을 직접 언급하기도 했다. 그는 “장진호 전투에서 싸운 미 해병대 팻 핀과 육군 루디 미킨스, 그리고 10배가 넘는 적과 맞서 싸워 은성훈장을 받은 소니 레이를 비롯한 공산주의와의 전쟁 참전용사들에게 감사한다”고 말했다. 이어 “성조기는 과거에도 공산주의의 망치와 낫을 역사의 뒤안길로 보냈고, 필요하다면 다시 그렇게 할 것”이라며 “아마 그럴 필요는 없을 것이다. 사람들은 이미 교훈을 얻었다고 생각한다”고 덧붙였다.
트럼프 대통령은 연설 말미에 “미국은 세계에서 가장 오래된 헌정 공화국일지 모르지만 이제 막 시작했을 뿐”이라며 “미국의 황금시대는 이제 새벽을 맞고 있고 최고의 순간은 아직 오지 않았다”고 강조했다.
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